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國泰航空開航香港-達拉斯 每周4班A350型客機營運

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國泰航空香港-達拉斯直航客運服務於4月24日啟航，國泰航空客運董事彭彧（左二）與香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰（右二）在香港國際機場候機室慶祝新航線正式投入運作。圖／國泰航空提供
國泰航空香港-達拉斯直航客運服務於4月24日啟航，國泰航空客運董事彭彧（左二）與香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰（右二）在香港國際機場候機室慶祝新航線正式投入運作。圖／國泰航空提供

國泰航空宣布香港-達拉斯直航客運服務於4月24日啟航，達拉斯為國泰集團2025年迄今開通的第6個新客運航點，集團旗下國泰航空和低成本航空公司香港快運，今年已公布15個新目的地，未來還會推出更多航點。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，開通香港與達拉斯的直航客運服務，體現了國泰致力讓顧客從香港樞紐輕鬆便利地前往世界各地的精彩目的地。集團會繼續擴展客運網絡，以達到今年上半年超越100個航點的目標。新航線開啟了國泰航空在北美網絡擴展的重要一步，進一步加強香港作為國際航空樞紐的角色，為顧客帶來更多選擇和更便捷的服務。

國泰航空指出，顧客可以透過國泰航空與其他航空公司的代碼共享服務，或轉乘不同的航班前往美國國內其他城市，也可在達拉斯沃斯堡國際機場續程往中南美洲。期望達拉斯這個充滿活力城市的居民和更多美洲顧客，能搭乘國泰航空前來香港旅遊，或經集團營運的環球網絡轉機往其他眾多目的地。

國泰航空香港往返達拉斯的航班由空中巴士A350-1000客機營運，備有商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙以供選擇。每周四班，香港出發航班CX-876於星期一、二、四、六下午4點05分出發，美國當地時間下午5點55分抵達達拉斯沃斯堡國際機場。達拉斯出發航班CX-875，時間為星期一、二、四、六晚上10點55分，香港時間清晨4點35分抵達。

今年夏天，國泰航空每周將運作超過110對航班往返北美八個城市，包括波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐約、舊金山、多倫多和溫哥華。除達拉斯外，國泰航空在今年4月28日開航烏魯木齊的直飛航班，並將於 6月5日開通羅馬、6月16日開通慕尼黑及8月3日開通布魯塞爾航線。

國泰航空開航香港-達拉斯直航客運服務，由空中巴士A350-1000客機營運，每周四班，星期一、二、四、六往返香港-達拉斯。圖／國泰航空提供
國泰航空開航香港-達拉斯直航客運服務，由空中巴士A350-1000客機營運，每周四班，星期一、二、四、六往返香港-達拉斯。圖／國泰航空提供

國泰航空 航班 香港

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