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7-ELEVEN寶可夢聯名「香檳葡萄」霜淇淋來了！角色貼紙、遊戲卡匣免費送
寶可夢粉絲準備衝了！7-ELEVEN再度攜手「寶可夢」跨界合作推出一系列限定商品，從思樂冰、雪淋霜霜淇淋到CITY TEA現萃茶皆推出全新口味與超萌角色包裝，全台超過400間門市更已經換上全新Pokémon MEZASTAR機台，並於4月30日上午9點起，全店消費滿200元即贈送7-ELEVEN限定特別MEZASTAR卡匣，每店30張，訓練家想收藏手腳可得要快。
而本月雪淋霜霜淇淋新口味則是以使用西班牙知名Castilla-La Mancha產葡萄作為主原料製成的「香檳葡萄」口味，濃郁的葡萄果實香氣，口感微酸不甜膩，搭配胖丁紙套的餅杯，可愛技能點滿。活動期間凡購買任一指定口味的紙杯裝霜淇淋就加贈寶可夢杯套貼紙，裡面包含超萌耿鬼、百變怪與呆呆獸等多種款式，絕對是拍照打卡神器。
迎接澎湖花火節，7-ELEVEN本月與澎湖縣府合作推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁，加入紅龍果、藍莓果汁調和出的獨特風味，搭配上百變怪的粉紫色杯身，可品嚐到酸甜清涼的多變沁爽滋味。
除了冰品，還有一系列「寶可夢的春日野餐計畫」食飲商品，人氣寶可夢如皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、耿鬼等活躍於各式包裝，包括「歐姆蛋包飯」、「經典麻醬涼麵」、「海鮮炊飯飯糰」等，還有「布丁卡士達半月燒」、「巧克力牛奶棒」，就連「上等蕉」都悄悄貼上耿鬼貼紙增添獨特超萌魅力。
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