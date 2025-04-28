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安雅泰勒喬伊攜老公仙氣亮相紐約 變形女穿透視裝搶鏡
源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）上周於紐約發表全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列，並於紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）舉辦盛大的慶祝酒會。當晚眾星雲集，包括安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）、日本超模冨永愛、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）、Zoey Deutch等多位名人皆盛裝出席。
全新 Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》系列，由蒂芙尼珠寶與高級珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille，以一段從具像到抽象的超現實之旅，致敬傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計，運用充滿共鳴感的色彩搭配，深入呈現各種獨特的海底世界，以豐富繁茂的海洋植物世界揭開序幕，精細設計恍如走入水底花園，涵蓋生機盎然的植物、神出鬼沒的生物與洶湧激盪的波濤。
Ocean Flor項鍊以一顆色澤濃郁翠綠的尚比亞祖母綠漂浮在鑽石花園之上；Seahorse海龍幻舞創作為Jean Schlumberger於1968年推出的經典胸針注入現代感，採用刻紋月光石和風信子石與藍寶石等營造對比效果；Sea Turtle鎏金玄武則以鑲鑽造型與繁複的黃金細節令人目眩神迷；Starfish海岩星韵系列解構海星、運用獨特的切割技術使作品呈現出雕塑般的複雜感；Urchin深海星芒系列取材自海膽複雜的形態並運用19世紀的金鑲琺瑯工藝；Wave海韵叠浪主題作品以總重逾17克拉的豔彩藍綠銅鋰碧璽完美復刻澎湃的洶湧海濤。
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