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安雅泰勒喬伊攜老公仙氣亮相紐約 變形女穿透視裝搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Zoey Deutch出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Zoey Deutch出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供

源自紐約珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）上周於紐約發表全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列，並於紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）舉辦盛大的慶祝酒會。當晚眾星雲集，包括安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）、日本超模冨永愛、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）、Zoey Deutch等多位名人皆盛裝出席。

全新 Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》系列，由蒂芙尼珠寶與高級珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille，以一段從具像到抽象的超現實之旅，致敬傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計，運用充滿共鳴感的色彩搭配，深入呈現各種獨特的海底世界，以豐富繁茂的海洋植物世界揭開序幕，精細設計恍如走入水底花園，涵蓋生機盎然的植物、神出鬼沒的生物與洶湧激盪的波濤。

Ocean Flor項鍊以一顆色澤濃郁翠綠的尚比亞祖母綠漂浮在鑽石花園之上；Seahorse海龍幻舞創作為Jean Schlumberger於1968年推出的經典胸針注入現代感，採用刻紋月光石和風信子石與藍寶石等營造對比效果；Sea Turtle鎏金玄武則以鑲鑽造型與繁複的黃金細節令人目眩神迷；Starfish海岩星韵系列解構海星、運用獨特的切割技術使作品呈現出雕塑般的複雜感；Urchin深海星芒系列取材自海膽複雜的形態並運用19世紀的金鑲琺瑯工藝；Wave海韵叠浪主題作品以總重逾17克拉的豔彩藍綠銅鋰碧璽完美復刻澎湃的洶湧海濤。

2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Starfish鉑金與黃K金鑲嵌主石逾6克拉未經優化處理的枕形切割紅寶石與鑽石戒指 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Starfish鉑金與黃K金鑲嵌主石逾6克拉未經優化處理的枕形切割紅寶石與鑽石戒指 。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle鉑金與黃K金鑲嵌玫瑰式切割與圓形明亮式切割鑽石與藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Sea Turtle鉑金與黃K金鑲嵌玫瑰式切割與圓形明亮式切割鑽石與藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin鉑金與黃K金鑲嵌主石逾18克拉改良式矩形明亮式切割濃彩黃鑽與黃鑽項鍊 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchin鉑金與黃K金鑲嵌主石逾18克拉改良式矩形明亮式切割濃彩黃鑽與黃鑽項鍊 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Wave白K金與黃K金鑲嵌藍色與綠色銅鋰碧璽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Wave白K金與黃K金鑲嵌藍色與綠色銅鋰碧璽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchi_鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與玫瑰金金箔琺瑯手環。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Urchi_鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與玫瑰金金箔琺瑯手環。圖／Tiffany提供
Greta Lee出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Greta Lee出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy與先生Malcolm McRae一同出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy與先生Malcolm McRae一同出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Seahorse鉑金與黃K金鑲嵌總重逾12克拉的藍色風信子石、藍寶石、月光石與鑽石胸針 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Seahorse鉑金與黃K金鑲嵌總重逾12克拉的藍色風信子石、藍寶石、月光石與鑽石胸針 。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於紐約Landmark展出全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Starfish鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉未經優化處理的枕形切割紅寶石與鑽石耳環。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Starfish鉑金與黃K金鑲嵌2顆逾4克拉未經優化處理的枕形切割紅寶石與鑽石耳環。圖／Tiffany提供
Rosie Huntington-Whiteley出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Rosie Huntington-Whiteley出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Seahorse系鉑金與黃K金鑲嵌總重逾12克拉的藍色風信子石、藍寶石、月光石與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Seahorse系鉑金與黃K金鑲嵌總重逾12克拉的藍色風信子石、藍寶石、月光石與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列OCEAN FLORA碧海蔓影鑽戒，白K金鑲嵌逾16克拉的DIF枕形切割鑽石及鑽石 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列OCEAN FLORA碧海蔓影鑽戒，白K金鑲嵌逾16克拉的DIF枕形切割鑽石及鑽石 。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Taylor Russell出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Taylor Russell出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Mikey Madison出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
Mikey Madison出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
富永愛出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
富永愛出席Tiffany Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍 》晚宴。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Wave白K金與黃K金鑲嵌總重逾17克拉的藍色與綠色銅鋰碧璽與鑽石項鍊 。圖／Tiffany提供
2025 Blue Book高級珠寶Sea of Wonder系列Wave白K金與黃K金鑲嵌總重逾17克拉的藍色與綠色銅鋰碧璽與鑽石項鍊 。圖／Tiffany提供

珠寶 紐約 設計師

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