安雅泰勒喬伊攜老公仙氣亮相紐約 變形女穿透視裝搶鏡

源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)上周於紐約發表全新Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》高級珠寶系列,並於紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)舉辦盛大的慶祝酒會。當晚眾星雲集,包括安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜(Mikey Madison)、日本超模冨永愛、蘿西杭亭頓懷特莉(Rosie Huntington-Whiteley)、Zoey Deutch等多位名人皆盛裝出席。

全新 Blue Book 2025《Sea of Wonder瑰海奇珍》系列,由蒂芙尼珠寶與高級珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille,以一段從具像到抽象的超現實之旅,致敬傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計,運用充滿共鳴感的色彩搭配,深入呈現各種獨特的海底世界,以豐富繁茂的海洋植物世界揭開序幕,精細設計恍如走入水底花園,涵蓋生機盎然的植物、神出鬼沒的生物與洶湧激盪的波濤。