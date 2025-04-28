「2025春遊三鶯」5月登場 花藝、茶席、咖啡香繚繞陶博館
「2025春遊三鶯」系列活動持續在5月展開，國立新北藝術陶瓷博物館規畫母親節花藝體驗、茶席展演、咖啡席展演與三鶯文化小旅行等活動，陸續開放限額報名，邀請民眾在春末夏初之際，走訪鶯歌與三峽，感受花香、茶香與咖啡香交織的人文與藝術氛圍。
陶博館館長張啟文表示，「春遊三鶯」系列活動自4月3日展開，5月將帶來更多元的藝文體驗，民眾除可參加館內活動，也推薦至李梅樹紀念館參觀「2025梅樹月」特展「風土的花蕊－獻給臺灣的情書」，欣賞充滿台灣風土情懷的臺日藝術家作品，享受春日藝文饗宴。
陶博館表示，5月10日至11日，陶博館攜手甘樂文創舉辦「花藝與藝術的對話」，由專業講師帶領學員從李梅樹大師畫作汲取靈感，創作專屬花藝作品，並可品嚐清香碧螺春冷泡茶與茶乳捲，體驗花香與茶香交融的悠閒時光，活動已於甘樂文創官網開放報名。
此外，5月17日將舉辦「茶席展演」體驗，陶博館指出，將邀請5位茶藝師設席，展演新北在地好茶，包括三峽碧螺春、三峽白美人與坪林有機野放茶，帶領民眾細細品茗。緊接著5月18日登場的「咖啡席展演」體驗，則由5位咖啡師示範手沖技藝，搭配阿里山咖啡、鶯陶咖啡、酒香咖啡等特色豆款，結合陶器，展現春日風味。兩場體驗皆可帶回限定鶯歌燒陶杯，每場次體驗價199元，即日起開放報名。
文化小旅行方面，陶博館表示，5月24日「陶時光－鶯歌漫步」將帶領民眾深入鶯歌街區、參觀陶博館特展，並由陶藝家李善愔指導手作「鳥杯杯」陶器，報名費799元；5月25日「藝時光－三峽漫步」則安排參訪李梅樹紀念館、走訪三峽老街及木雕杯墊製作，報名費499元。兩場文化遊程將於5月5日上午10時開放線上報名。
陶博館指出，「2025春遊三鶯」系列活動將持續至6月1日，每周末皆有藝文活動輪番登場，展現鶯歌與三峽地區深厚的文化魅力與生活美學。活動期間，陶博館亦免門票參觀至6月30日，並延長周末開館時間至晚間7點。
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