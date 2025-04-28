清心×三麗鷗HAPIDANBUI聯名杯登場！胸針、貼紙帶回家
三麗鷗的粉絲們準備好了嗎？連鎖手搖飲「清心福全」繼4月初與三麗鷗男子偶像組「HAPIDANBUI」聯名後，將再推出9款全新造型杯身，看得到山姆企鵝、貝克鴨、人魚漢頓等6位帥氣角色。除此之外，還將有立體聯名胸針、聯名貼紙陸續新登場，讓粉絲將心儀角色通通帶回家。
「清心福全」與三麗鷗「HAPIDANBUI」自今年4月開始合作聯名，讓大家重溫1980年代最夯卡通男團的迷人魅力，首波即推出聯名紙杯與聯名提袋、聯名Tritan環保瓶等多款商品。隨著5月即將到來，清心福全再推出全新一波聯名活動，包括山姆企鵝、貝克鴨、人魚漢頓、帕恰狗、大眼蛙及酷企鵝等人氣角色，搭配全新的漫畫風格，以及爆米花、愛心、閃電、星星等可愛元素，一同躍上清心福全的飲料杯身，共計9款不同新造型，同時杯身還印有「We'll protect you」、「We are heroes！」等應援金句，更添互動儀式感，預計5月登場。
除此之外，此波聯名活動也推出全新加價購周邊商品。5月9日上午11:00起，在門市購買任一飲品，就能加價55元購買「HAPIDANBUI聯名胸針」，共有「酷企鵝＋大眼蛙」、「人魚漢頓＋山姆企鵝」、「帕恰狗＋貝克鴨」等3種不同造型。5月16日起，消費滿200元，加碼再贈送「HAPIDANBUI聯名貼紙」。另外之前所推出的週邊商品也持續供應中，「HAPIDANBUI聯名款恰好瓶」，共有6款造型，加購價38元。「Tritan環保瓶」共有帕恰狗、人魚漢頓公仔2款造型，加購價均為399元。
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