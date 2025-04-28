快訊

新北雙屍命案！日籍男、前妻陳屍租屋處 遺體腐爛房東嚇壞

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

觀眾好評不斷！音樂劇《火神的眼淚》盛大開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
楊大正最初因是「滅火器」主唱而受邀出演，演技與歌聲皆十分貼合角色。圖／故事工廠提供
楊大正最初因是「滅火器」主唱而受邀出演，演技與歌聲皆十分貼合角色。圖／故事工廠提供

由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇《火神的眼淚》上週末於台北表演藝術中心盛大開演，首演場觀眾好評不斷，紛紛表示音樂渲染力強、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作顛覆過往對於劇場的想像。

音樂劇《火神的眼淚》改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，運用迴旋敘事，抽絲剝繭揭開殉職真相，同時點出消防員面對的真實困境。陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

為求呈現救災現場的真實感，故事工廠也將救護車、高空雲梯車搬上舞台，呈現驚險高空救難場景。並巧妙運用劇場特性，將表演場地觀眾席化身劇中娛樂城的火場，搭配服裝與歌舞描繪火場氛圍，讓觀眾驚呼連連。

《火神的眼淚》音樂劇本週末於臺北還有4場演出，之後將展開全台巡演，包括5/24高雄、6/14桃園、6/21臺南、6/28臺中，更多加演場次也將陸續公布！購票請洽 TixFun售票網

劇場 觀眾 音樂劇

延伸閱讀

「火神的眼淚」音樂劇爆淚 她超慘「第一次哭到抽搐」

「火神的眼淚」音樂劇林義陽殉職真相 台下嘉賓真英雄

國會助理涉共諜案 調查局：納國安查核要有法令依據

綠委助理涉洩密 傅崐萁：窩藏在民進黨共諜僅一人？

相關新聞

清心×三麗鷗HAPIDANBUI聯名杯登場！胸針、貼紙帶回家

三麗鷗的粉絲們準備好了嗎？連鎖手搖飲「清心福全」繼4月初與三麗鷗男子偶像組「HAPIDANBUI」聯名後，將再推出9款全...

《向流星許願的我們》開鏡請神明加持 鍾岳軒許願成功與Teddy組CP

有意思國際傳媒的第5部耽美作品《向流星許願的我們》與犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，這是監製潘心慧與金鐘導演姜瑞智第5度合作拍BL劇，並找來Teddy陳向熙、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉演出，劇中組CP的Teddy和鍾岳軒認識4年，但一直沒機會合作，沒想到第一次合作就配對，讓鍾岳軒直呼：「這應該算是我們兩個許願成功的結果。」期待可以擦出像流星一樣燦爛的火花。

觀眾好評不斷！音樂劇《火神的眼淚》盛大開演

由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇《火神的眼淚》上週末於台北表演藝術中心盛大開演，首演場觀眾好評不斷，紛紛表示音樂渲染力強、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作顛覆過往對於劇場的想像。

人間香奈兒雜誌版圖+1 Jennie零內搭照樣穿出清新典雅春夏感

Blackpink Jenni作為香奈兒（CHANEL）全球品牌大使，在2025年5/6月號《Harper’s Baza...

最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

Dior 2025秋季男裝系列甫上市，Dior全球品牌代言人周杰倫在日前的南寧演唱會上就率先穿著此系列全新男裝登台演出，...

夏天到！仙女宋慧喬、SKZ方燦當FENDI大使搶先新裝上身

FENDI 2025夏季系列即將於5月1日起全球上市，其中的拉菲草系列已於2025年4月3日起提前上架。而身為FENDI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。