《向流星許願的我們》開鏡請神明加持 鍾岳軒許願成功與Teddy組CP

有意思國際傳媒的第5部耽美作品《向流星許願的我們》與犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，這是監製潘心慧與金鐘導演姜瑞智第5度合作拍BL劇，並找來Teddy陳向熙、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉演出，劇中組CP的Teddy和鍾岳軒認識4年，但一直沒機會合作，沒想到第一次合作就配對，讓鍾岳軒直呼：「這應該算是我們兩個許願成功的結果。」期待可以擦出像流星一樣燦爛的火花。

《向流星許願的我們》主創團隊陣容堅強，監製潘心慧、徐薇婷、導演姜瑞智、編劇統籌鄭涵文、編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。內容改編自小說《觀看流星的正確方式》，故事描寫一名失落男子在家鄉小島因傳說重啟人生，與高中戀人重逢，在奇幻旅程中互相救贖，尋回遺失的自我。

這次特別找來Spexial成員Teddy陳向熙、鍾岳軒和余杰恩、各務孝太組CP，也是Teddy第一次主演BL劇，對他是一大挑戰，劇中他和鍾岳軒高中時因誤會分開，多年後在家鄉重逢，展開一段奇幻旅程，私下兩人認識多年，卻未曾合作過，這是第一次合作，兩人默契頗佳，Teddy說：「有時我們互相一個眼神，就會會心一笑，在那個瞬間就會覺得，我懂你。」

各務孝太在劇中飾演日本籍的漁船船員，來到島上遇見了余杰恩飾演的宛哲，展開兩人間的故事。各務孝太以前跟余杰恩合作過，但拍戲是第一次，能和余杰恩組CP他很開心，「之前試鏡時就蠻欣賞杰恩的表演方式，他很有想像力。」余杰恩則表示，「這是新的挑戰。因為孝太是日本人，劇本是中文的，不是孝太的母語，在溝通上會比較花時間。」

演員Teddy (左起)、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭到場參加《向流星許願的我們》開鏡。圖／有意思國際傳媒提供

日前悄悄開鏡，演員Teddy、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭都到場參加，開鏡儀式很特別，不只是一般的拜拜祈福，還特別邀請大溪鳳山寺廣澤宮的宮主賴銘偉主持開鏡儀式，並請來三尊神明加持，其中因為受眾是女性請了妙應仙妃在中間座鎮，另外就是戲神田都元帥，和保佑拍攝順利的玄壇武財神。

導演姜瑞智被問到《向流星許願的我們》與之前的BL劇有什麼不同？姜瑞智說：「會加入父子親情、認同家鄉土地這兩個元素，此外這次是奇幻BL，在台灣市場未曾見過，是個新的嘗試。」因此在演員的選擇上，監製潘心慧、徐薇婷特別著重於演員本身氣質與角色靈魂之間的呼應，每一位演員，不論是過往給人的印象，或是這次在角色中的轉化，都帶來了新的可能性，讓人相當期待最終成品！