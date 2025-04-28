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人間香奈兒雜誌版圖+1 Jennie零內搭照樣穿出清新典雅春夏感

聯合報／ 編輯Ethero／即時報導
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany

Blackpink Jenni作為香奈兒CHANEL）全球品牌大使，在2025年5/6月號《Harper’s Bazaar Germany》中展現了她標誌性的「人間香奈兒」氣質，成為首位登上該刊封面的韓國K-pop藝人，也為她的時尚成就再添一筆里程碑，持續散發她在全球時尚的魅力。

據《Harper’s Bazaar Germany》報導，在Jennie出席了香奈兒高級訂製服大秀時，接受了雜誌獨家報導與拍攝，Jennie身穿以喬其紗縐紗製成的露背上衣與長裙，少了內搭衣的穿搭，更顯大膽、自在，並搭配18K白金製的Coco Crush系列項鍊與戒指，所有造型均來自CHANEL，展現了清新典雅的春夏美感，也搭起了一條自在展現自我的橋梁。

Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
香奈兒品牌大使許瑋甯，日前出席活動也穿上CHANEL 2025春夏系列服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯，日前出席活動也穿上CHANEL 2025春夏系列服裝。圖／香奈兒提供
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
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Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany
Jennie登上《Harper’s Bazaar Germany》雜誌。圖／摘自Harper’s Bazaar Germany

BLACKPINK CHANEL 標誌 香奈兒

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