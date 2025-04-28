最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

Dior 2025秋季男裝系列甫上市，Dior全球品牌代言人周杰倫在日前的南寧演唱會上就率先穿著此系列全新男裝登台演出，他選擇多彩針織上衣搭配黑色長褲與B35運動鞋，展現Dior 2025秋季男裝揉合紐約與巴黎風格，重新演繹出的新貴族學院風格。他和母親葉惠美在後台合照時，媽媽恰好也穿著了Dior經典款的J’ADIOR T恤，有如穿上最時髦的時尚親子裝。

Dior 2025秋季男裝系列，跨越紐約上城區的貴族學院風和休閒的街頭格調，打破正裝的拘束感，以寬鬆舒適的剪裁搭配嚴謹的縫紉工法賦予紋理。棒球外套與府綢襯裡上衣、派克大衣、風衣與工作服等經典單品，消弭了正式與非正式服裝的界線。而周杰倫腳下的B35 NXXT鞋款，以其鏤空籐格紋鞋底特色，搭配流線鞋身，散發超現代感，此系列鞋款在2025秋季也持續延伸出黃、綠、藍、橘等鮮豔色彩款式，是為整體造型畫龍點睛的必備單品。