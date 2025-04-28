快訊

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周杰倫（右）穿著Dior 2025秋季系列男裝與媽媽葉惠美合照。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫（右）穿著Dior 2025秋季系列男裝與媽媽葉惠美合照。圖／杰威爾音樂提供

Dior 2025秋季男裝系列甫上市，Dior全球品牌代言人周杰倫在日前的南寧演唱會上就率先穿著此系列全新男裝登台演出，他選擇多彩針織上衣搭配黑色長褲與B35運動鞋，展現Dior 2025秋季男裝揉合紐約與巴黎風格，重新演繹出的新貴族學院風格。他和母親葉惠美在後台合照時，媽媽恰好也穿著了Dior經典款的J’ADIOR T恤，有如穿上最時髦的時尚親子裝。

Dior 2025秋季男裝系列，跨越紐約上城區的貴族學院風和休閒的街頭格調，打破正裝的拘束感，以寬鬆舒適的剪裁搭配嚴謹的縫紉工法賦予紋理。棒球外套與府綢襯裡上衣、派克大衣、風衣與工作服等經典單品，消弭了正式與非正式服裝的界線。而周杰倫腳下的B35 NXXT鞋款，以其鏤空籐格紋鞋底特色，搭配流線鞋身，散發超現代感，此系列鞋款在2025秋季也持續延伸出黃、綠、藍、橘等鮮豔色彩款式，是為整體造型畫龍點睛的必備單品。

配件部分，壓印有Dior Oblique圖騰的Dior Gravity皮革在本季為全新Dior Daily郵差包換上新裝，具粒面感且間度柔軟度的黑或藍色皮革，使簡約郵差包更顯低調奢華，並可搭配上俏皮可愛的小狗造型Dior Bobby吊飾為整體搭配添入童趣感；Hit the Road背包與經典Saddle馬鞍包則換上雙色變奏款式，增添層次變化。Dior Gravity皮革除運用在包款上，亦延伸到B33與B27運動鞋上，體現品牌無限創意的當代詮釋。

Dior Bobby白色與棕色拼接迷你背包，68,000元。圖／Dior提供
Dior Bobby白色與棕色拼接迷你背包，68,000元。圖／Dior提供
Dior Bobby白色與棕色拼接吊飾小包，33,000元。圖／Dior提供
Dior Bobby白色與棕色拼接吊飾小包，33,000元。圖／Dior提供
Dior Daily藍色Gravity皮革中型郵差包，98,000元。圖／Dior提供
Dior Daily藍色Gravity皮革中型郵差包，98,000元。圖／Dior提供
Dior B35 NXXT黑色與藍色科技網布運動鞋，43,000元。圖／Dior提供
Dior B35 NXXT黑色與藍色科技網布運動鞋，43,000元。圖／Dior提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
Dior B35 NXXT淺灰色與黃色科技網布運動鞋，43,000元。圖／Dior提供
Dior B35 NXXT淺灰色與黃色科技網布運動鞋，43,000元。圖／Dior提供
周杰倫穿著的Dior 2025秋季系列多彩針織上衣已經上市。圖／Dior提供
周杰倫穿著的Dior 2025秋季系列多彩針織上衣已經上市。圖／Dior提供
周杰倫（右）穿著Dior 2025秋季系列男裝與媽媽葉惠美合照。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫（右）穿著Dior 2025秋季系列男裝與媽媽葉惠美合照。圖／杰威爾音樂提供
Dior Bobby黑色與棕色拼接吊飾小包，33,000元。圖／Dior提供
Dior Bobby黑色與棕色拼接吊飾小包，33,000元。圖／Dior提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2025秋季系列男裝於南寧演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
Dior Saddle深藍色Oblique緹花翻蓋後背包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Saddle深藍色Oblique緹花翻蓋後背包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Oblique深藍色鴨舌帽，17,500元。圖／Dior提供
Dior Oblique深藍色鴨舌帽，17,500元。圖／Dior提供
Dior B33 Spin白色Gravity皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B33 Spin白色Gravity皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B33 Spin黑色Gravity皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B33 Spin黑色Gravity皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花小型翻蓋郵差包，83,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花小型翻蓋郵差包，83,000元。圖／Dior提供

Dior 運動 郵差

延伸閱讀

周董帶山下智久去哪玩？3個行程一次看：有吃、有逛有夜景根本專業台北地陪

五月天8場大巨蛋這天開賣！網許願周杰倫、張惠妹同台

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

周杰倫兒子「完整正臉首公開」！Romeo帥臉激似媽媽昆凌　父子合照帥得沒話說

相關新聞

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球旅遊最便宜目的地，台灣獲選第一，獲選原因包含美國遊客前往台灣不需簽...

人間香奈兒雜誌版圖+1 Jennie零內搭照樣穿出清新典雅春夏感

Blackpink Jenni作為香奈兒（CHANEL）全球品牌大使，在2025年5/6月號《Harper’s Baza...

最潮親子裝！周杰倫和媽媽葉惠美一起DIOR上身

Dior 2025秋季男裝系列甫上市，Dior全球品牌代言人周杰倫在日前的南寧演唱會上就率先穿著此系列全新男裝登台演出，...

夏天到！仙女宋慧喬、SKZ方燦當FENDI大使搶先新裝上身

FENDI 2025夏季系列即將於5月1日起全球上市，其中的拉菲草系列已於2025年4月3日起提前上架。而身為FENDI...

7-ELEVEN 熱食再創超商「夾」經濟 「動福滷蛋」開賣

統一超（2912）7-ELEVEN即日起於26間門市限定門市販售──「動福滷蛋」，這款滷蛋不用剝殼，每顆販售18元，邀請...

無線耳機玩造型 Sony透明設計超吸睛 soundcore耳夾固定更舒適

Sony在台推出全新入門級WF-C710N真無線藍牙降噪耳機，搭載5mm驅動單體與DSEE數位音質還原技術，重現細膩音質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。