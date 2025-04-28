夏天到！仙女宋慧喬、SKZ方燦當FENDI大使搶先新裝上身

FENDI 2025夏季系列即將於5月1日起全球上市，其中的拉菲草系列已於2025年4月3日起提前上架。而身為FENDI韓國品牌大使的宋慧喬，與STRAYKIDS的成員方燦（Bang Chan），都搶先穿上了這個以義大利夏日假期為靈感的全新設計。

FENDI 2025夏季系列汲取羅馬夏日明媚陽光的顏色，還有義大利海濱熱情精緻的氣氛，以舒適的繭形廓形與從大自然信手拈來各種靈感的刺繡，讓各種輕盈布料與休閒服飾更顯精緻華美的質感。雕塑一般的紅珊瑚圖案出現在整個系列裡，以刺繡細節點綴在領口和首飾珠寶上，或是單獨出現，又或是與華麗的方巾花卉和巨大的海底花朵交織在本季男女裝別具趣味的印花圖案裡，這個獨特的色彩靈感來自於《Histoire d'Eau》短片裡品牌檔案圖案。從珊瑚紅、沙土紅到海沫綠、奶酪色、冰檸檬和海藍色，各種配色展現出穿著FENDI精美服飾走在海灘上玩世不恭的神情。