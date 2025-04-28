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7-ELEVEN 熱食再創超商「夾」經濟 「動福滷蛋」開賣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN熱食再創超商「夾」經濟，免剝殼免沾手「動福滷蛋」開賣。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN熱食再創超商「夾」經濟，免剝殼免沾手「動福滷蛋」開賣。7-ELEVEN/提供

統一超（2912）7-ELEVEN即日起於26間門市限定門市販售──「動福滷蛋」，這款滷蛋不用剝殼，每顆販售18元，邀請消費者嚐鮮體驗，後續也規劃擴大至其他門市販售，持續提供多元即食熱食選擇。

7-ELEVEN指出，健康飲食意識抬頭，原型食物像是地瓜、玉米這類保留原始風味商品越來越受歡迎，特別是溫暖的熱食商品業績火熱，光是滷味、關東煮、茶葉蛋、大燒包等需要自行夾取的四大明星熱食，去年就突破50億元業績，締造超商「夾經濟」！其中茶葉蛋更是歷久不衰的「小金蛋」，2024年茶葉蛋業績已較前年有雙位數的成長，而7-ELEVEN也不斷在商品上革新帶來新的食感和風味，像是 2021年引進「所長經典茶葉蛋」嚴選十多種獨門比例中藥配方滷製，帶來均勻入味、綿密多汁的優質茶葉蛋，已擄獲許多饕客味蕾。

7-ELEVEN全新限店販售──「動福滷蛋」商品製作過程衛生安全，選用動福鮮蛋，以獨家配方七種中藥材低溫慢滷，滷汁直達蛋黃，並經專業自動設備去殼、高溫滅菌及真空包裝配送到店，以獨家專利設備加熱販售，滷蛋具有濃郁的醬油滷香，目前導入26間門市測試，歡迎消費者嚐鮮體驗。除此之外，7-ELEVEN熱食自助區限定門市販售紫白相間的「蒸糯玉米」、香甜可口的「蒸黃金玉米」現已擴大導入，在交通轉運、醫院型門市最受到喜愛，平均每日可熱銷上百支，已在全台超過500間門市販售。

茶葉蛋

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