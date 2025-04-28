五一勞動節也推母親節優惠 麗寶OUTLET服飾最低1折起

51勞動節不只是勞工專屬假日，麗寶OUTLET MALL即日起至5月11日推出「寵媽行動！食在GO利！」母親節活動，館內消費滿2000元有機會抽中iPad、GUCCI太陽眼鏡、tokuyo按摩椅等獎，服飾最低1折起。

Bentley賓利錶3780元，原價1萬800元，下殺3.5折、CHLOE限量太陽眼鏡5980元，原價1萬9600元，還有多款女裝聯合特賣，Half half全面1折起、Scottish House 3折起、E-WEAR與TOKYO PLAZA全面3折起；運動品牌限時好康，FILA 服飾商品38折起、VIBE服飾5折起、CONVERSE服飾、包 2件8折、adidas鞋衣3件7折，長袖服飾第2件5折、UNDER ARMOUR 5件7折、New Balance 3件8折。

星野肉肉鍋祭出平日限定活動，4位大人同行即享「媽媽5折優惠」，12月粥品麗寶店限定推出母親節套餐，4至6人餐3299元，內含粥品、五道私房熱炒、一道精選開胃菜與兩道中式茶點。

即日起至5月11日，在麗寶OUTLET館內當日累積消費達指定門檻，可獲得天空之夢摩天輪搭乘券、電影票、馬拉灣門票等好禮，還有機會抽中麗寶賽車主題旅店的平日住宿券。