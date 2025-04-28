無線耳機玩造型 Sony透明設計超吸睛 soundcore耳夾固定更舒適

Sony在台推出全新入門級WF-C710N真無線藍牙降噪耳機，搭載5mm驅動單體與DSEE數位音質還原技術，重現細膩音質與強勁低音。升級雙重噪訊感應器與自然環境收音功能，支援Sony Sound Connect應用程式調整音場，帶來智慧聆聽體驗。

WF-C710N全新支援「快速注意」模式，輕觸耳機即可立刻降低耳機音量，另外還有配戴偵測自動播放雨暫停音樂，而AI通話技術可有效降低風切聲，即便在戶外環境也能清晰通話。搭配充電盒最長可達30小時續航，支援IPX4防汗水防潑水、快速充電與多點連接功能，滿足各種生活使用情境。外型輕巧貼合耳型，最特別的是推出非常搶眼的透明藍外觀，戴著出門絕對回頭率飆升。另外，Sony同步推出無線主動式降噪耳機WH-CH720N柔和粉新色，以及無線藍牙耳機WH-CH520的粉色與亮黃色新款，為樂迷們帶來更多繽紛選擇。

soundcore近期也推出了顛覆傳統耳機設計的「AeroClip開放式藍牙耳夾耳機」，首創C型星橋耳夾設計，搭配SoftFit穩固鎖定系統與親膚材質，結合時尚外型、舒適穩固、原聲級音質與32小時超長續航4大優勢，適合不喜歡入耳式設計的用戶，實現全天候舒適佩戴。