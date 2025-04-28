全家端午預購推60款名粽限時9.2折起 DIY包粽組太好玩
母親節還沒過，端午節預購搶先來報到，全家便利商店於FamiPort推出「粽情端午」預購活動，集結全台近60款人氣名粽，主打「米其林星級粽」、「老字號名店粽」與「台北南門市場排隊名粽」3大主題，從北到南滿足多元口味需求。即日起至5月28日，購買指定預購商品享2件9.5折、3件以上9.2折優惠。
「米其林名粽」推薦包括「雙月食品社」古早味肉粽，5入399元、「与玥樓」飄香麻油雞粽，3入319元，及「錦霞樓」帝王蟹肉粽，2入799元，北中南星級餐廳美味一次入手。老字號名店則有「富美海鮮」櫻花宮保荷葉粽，5入325元、「十八王公劉家肉粽」及「台酒」紹興古早味肉粽。另外，人氣不墜的南門市場名粽，今年首度與「億長御坊」合作，推出南北粽組合，每組6入509元，「南園食品店」則推出冰涼純鹼粽，3入149元，免排隊，鄰近店舖輕鬆取貨。
如果想要更有過節的參與感，全家今年也有推出「Fami煮煮包粽DIY組合包」，內含糯米、滷肉、香菇、蛋黃等材料，每組可包4顆，新手也能輕鬆上手，即日起至5月4日特價249元，親子在家輕鬆包粽過節。另外，全家還攜手多個公益團體推出愛心捐贈活動，如「喜憨兒愛點心-粽是感謝」組合、「送愛唐氏症端午肉粽組合」等，將暖心美味送至偏鄉及弱勢族群，讓愛心隨粽飄香，共度溫馨端午。
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