全家端午預購推60款名粽限時9.2折起 DIY包粽組太好玩

超商針對即期鮮食推出「友善時光」折扣，希望減少食物浪費。不過有網友在PTT八卦版發文表，，近期晚間到超商購物時，發現架上有20多個三角飯糰全被貼上折扣標籤，但仍乏人問津，他也不禁感嘆「飯糰已經成為沒人要的食物了嗎？」引起底下留言區熱議。

2025-04-28 10:42