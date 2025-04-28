快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

全家端午預購推60款名粽限時9.2折起 DIY包粽組太好玩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家「粽情端午」預購活動，首推「米其林名粽」系列，集結北中南米其林推薦餐廳人氣之作，讓消費者一次入手星級美味。圖／全家便利商店提供
全家「粽情端午」預購活動，首推「米其林名粽」系列，集結北中南米其林推薦餐廳人氣之作，讓消費者一次入手星級美味。圖／全家便利商店提供

母親節還沒過，端午節預購搶先來報到，全家便利商店於FamiPort推出「粽情端午」預購活動，集結全台近60款人氣名粽，主打「米其林星級粽」、「老字號名店粽」與「台北南門市場排隊名粽」3大主題，從北到南滿足多元口味需求。即日起至5月28日，購買指定預購商品享2件9.5折、3件以上9.2折優惠。

「米其林名粽」推薦包括「雙月食品社」古早味肉粽，5入399元、「与玥樓」飄香麻油雞粽，3入319元，及「錦霞樓」帝王蟹肉粽，2入799元，北中南星級餐廳美味一次入手。老字號名店則有「富美海鮮」櫻花宮保荷葉粽，5入325元、「十八王公劉家肉粽」及「台酒」紹興古早味肉粽。另外，人氣不墜的南門市場名粽，今年首度與「億長御坊」合作，推出南北粽組合，每組6入509元，「南園食品店」則推出冰涼純鹼粽，3入149元，免排隊，鄰近店舖輕鬆取貨。

如果想要更有過節的參與感，全家今年也有推出「Fami煮煮包粽DIY組合包」，內含糯米、滷肉、香菇、蛋黃等材料，每組可包4顆，新手也能輕鬆上手，即日起至5月4日特價249元，親子在家輕鬆包粽過節。另外，全家還攜手多個公益團體推出愛心捐贈活動，如「喜憨兒愛點心-粽是感謝」組合、「送愛唐氏症端午肉粽組合」等，將暖心美味送至偏鄉及弱勢族群，讓愛心隨粽飄香，共度溫馨端午。

全家「粽情端午」預購活動，涵蓋「米其林星級粽」、「老字號名店粽」與「台北南門市場排隊名粽」3大主題。圖／全家便利商店提供
全家「粽情端午」預購活動，涵蓋「米其林星級粽」、「老字號名店粽」與「台北南門市場排隊名粽」3大主題。圖／全家便利商店提供
瞄準節慶商機，全家於FamiPort推出「粽情端午」預購活動，蒐羅全台近60款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供
瞄準節慶商機，全家於FamiPort推出「粽情端午」預購活動，蒐羅全台近60款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮包粽DIY組合包」，內含糯米、滷肉、香菇、蛋黃等材料，每組可包4顆，新手也能輕鬆上手。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮包粽DIY組合包」，內含糯米、滷肉、香菇、蛋黃等材料，每組可包4顆，新手也能輕鬆上手。圖／全家便利商店提供

愛心 米其林

延伸閱讀

高鐵端午疏運加開127班次列車 4月30日凌晨0時開搶車票

中市民政局和清水戶政所辦單身聯誼 配對率7成5

金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

「千葉火鍋」端午限時推出「日系雪糕」與「迷你粽」！會員還能免費兌換魔爪能量飲

相關新聞

超商1食物「貼滿特價」仍滯銷　網曝：跟以前不能比

超商針對即期鮮食推出「友善時光」折扣，希望減少食物浪費。不過有網友在PTT八卦版發文表，，近期晚間到超商購物時，發現架上有20多個三角飯糰全被貼上折扣標籤，但仍乏人問津，他也不禁感嘆「飯糰已經成為沒人要的食物了嗎？」引起底下留言區熱議。

刷鞋30秒煥然一新！他分享洗面乳神級清潔術 內行推：洗浴廁也好用

鞋子上的髒污該如何清潔？一名網友分享在清洗小孩的布鞋時，意外發現一款洗面乳刷鞋的效果驚人，僅僅刷了30秒就讓鞋子煥然一新，貼文引發網路討論，不少人也貼出自己的使用心得，表示「清潔力太強了吧！」

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球旅遊最便宜目的地，台灣獲選第一，獲選原因包含美國遊客前往台灣不需簽...

全家端午預購推60款名粽限時9.2折起 DIY包粽組太好玩

母親節還沒過，端午節預購搶先來報到，全家便利商店於FamiPort推出「粽情端午」預購活動，集結全台近60款人氣名粽，主...

BELLAVITA中庭咖啡館變身 粉紅拱門咖啡期間限定展開

BELLAVITA中庭又變出新風景了，中庭咖啡廳BELLAVITA CAFÉ，期間限定換上時髦的粉紅色澤，打造BELLA...

有行旅／宜蘭海派遊 餐桌上尋寶

結合自然、科技與頂級美饌，「宜式感」奢華海味一日遊帶領旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。有行旅特別為旅人午間包場、一位難求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。