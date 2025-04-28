超商1食物「貼滿特價」仍滯銷　網曝：跟以前不能比

超商針對即期鮮食推出「友善時光」折扣，希望減少食物浪費。不過有網友在PTT八卦版發文表示，近期晚間到超商購物時，發現架上有20多個三角飯糰全被貼上折扣標籤，但仍乏人問津，他也不禁感嘆「飯糰已經成為沒人要的食物了嗎？」引起底下留言區熱議。

該網友指出，以前學生時期常常購買超商飯糰，所以知道品質有一定的水準，如今看到大量報廢，難免感到浪費、可惜。他也在文末詢問其他人看法，希望了解飯糰銷售低迷背後的原因。

對此，底下留言紛紛回應，「還比較想問到底誰在買咧，貴得要死」、「飯少料也少」、「太貴，一直漲價又吃不飽」、「一個50～60元，買兩個還吃不飽」、「跑去看了價格，現在漲到55了喔」、「以前三角飯糰加牛奶，49元就有了」。

另有網友針對口感提出批評，「很硬，不好吃」、「口味太單調，很容易吃膩」。不過，也有許多人表示仍會支持，「肉鬆口味打折後的價格，還是能買下去」、「很好啊，不要跟我搶乞丐時光」、「買來做茶泡飯還不錯吃」、「鮭魚的我會買」、「友善時光的飯糰要請店員微波，米才會變軟」。