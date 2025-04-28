BELLAVITA中庭咖啡館變身 粉紅拱門咖啡期間限定展開

BELLAVITA CAFÉ期間限定推出粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE，迎接母親節。圖／BELLAVITA提供

BELLAVITA中庭又變出新風景了，中庭咖啡廳BELLAVITA CAFÉ，期間限定換上時髦的粉紅色澤，打造BELLAVITA CAFÉ粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE，迎接母親節。

BELLAVITA CAFÉ染上了粉紅色彩，穿過粉紅色漆金拱門，眼前鋪上瑰麗的色彩。透金色的圍籬讓咖啡館的空間呈現出華麗氛圍，還有造型搶眼的淡粉色吧台與舒適的絨布沙發和座椅。

BELLAVITA CAFÉ期間限定推出粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE，迎接母親節。圖／BELLAVITA提供 BELLAVITA CAFÉ期間限定推出粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE，迎接母親節。圖／BELLAVITA提供

在這裡有適合三五好友歡聚的粉紅沙發區與雅座沙龍區，也可以選擇坐在粉色高腳吧椅上，喝著沁涼的覆盆子果醬氣泡飲，或是品嘗裹著草莓覆盆子慕斯的帕芙洛娃。

夏日的清爽輕食，供應著鮮蝦酪梨煙燻鮭魚葡萄柚沙拉佐帕尼尼，還有BELLAVITA CAFÉ經典的英式三層架雙人午茶，餐盤上精緻擺放著帝王蟹小可頌飾魚子醬，或是布列塔尼酥餅與清爽化口的水果泡芙。

BELLAVITA CAFÉ也換上粉紅主題餐點。圖／BELLAVITA提供 BELLAVITA CAFÉ也換上粉紅主題餐點。圖／BELLAVITA提供

同時，館內3樓侯布雄法式茶點沙龍帶來2025母親節限定蛋糕，即日起至5月6日前開放預購，取貨日期為4月30日至5月11日，4月30日前訂購母親節限定商品並完成付款，即享有1個蛋糕9.5折，2個蛋糕9折優惠。B1樓的HERITAGE Bakery & Cafe也推出薰衣草栗香戚風、玫瑰紅玉戚風兩款春夏花香的戚風蛋糕迎接母親節。

麗晶精品也有豐富的美食聚落提供母親節聚餐與美食選擇。包括當代海岸料理的COAST、板前無菜單料理米其林一星的IMPROMPTU，米其林一星CIRCUM-、日本大阪米其林一星燒鳥FUMEE，傳統江戶前壽司初魚鮨。星廚林明健主理的GOLDEN & AFTERGLO亦推出母親節限定料理。

PIERRE HERMÉ母親節限定蛋糕「玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語」，2,280元。圖／麗晶精品提供

禮盒甜點有PIERRE HERMÉ母親節限定蛋糕，以經典的Ispahan為靈感的玫瑰荔枝覆盆子幕斯心語「ISPAHAN COEURS MÊLÉS」，將玫瑰、荔枝與覆盆子結合。另有以酥脆塔皮為基底，搭配濃郁的開心果奶油、柔軟的開心果海綿蛋糕層的經典開心果塔「Tarte Infiniment Pistache」。

LADY M則攜手雪坊精品希臘優格推出母親節限定聯名「花漾蘋果優格千層蛋糕」；法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推薦巴黎風法式馬卡龍禮盒20入；采采食茶則獻上母親節限定慮映禮盒8.8折優惠。