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刷鞋30秒煥然一新！他分享洗面乳神級清潔術 內行推：洗浴廁也好用

聯合新聞網／ 綜合報導
名網友分享在清洗小孩的布鞋時，意外發現一款洗面乳刷鞋的效果驚人，僅僅刷了30秒就讓鞋子煥然一新。示意圖／ingimage
名網友分享在清洗小孩的布鞋時，意外發現一款洗面乳刷鞋的效果驚人，僅僅刷了30秒就讓鞋子煥然一新。示意圖／ingimage

鞋子上的髒污該如何清潔？一名網友分享在清洗小孩的布鞋時，意外發現一款洗面乳刷鞋的效果驚人，僅僅刷了30秒就讓鞋子煥然一新，貼文引發網路討論，不少人也貼出自己的使用心得，表示「清潔力太強了吧！」

網友在Threads上發文，網友在Threads 上發文，提到「各位敬愛的爸爸與媽媽，這款專科洗面乳用來當清潔劑實在是太好用了！」，原PO將洗面乳擠在菜瓜布上，接著刷洗小孩染上髒污的鞋子，約30秒後鞋子恢復成原來的粉色，讓原PO不禁直呼「感動到流淚！」

貼文一出，網友紛紛留言「這支洗啥都很好用」、「這條洗完臉乾到不行！啊，原來是拿來洗鞋的啊」、「專科有考慮過把這個產品改成全方位清潔用品嗎」。此外，也有許多網友分享清潔經驗「拿來洗浴廁超厲害的，乾淨溜溜還不用聞嗆鼻的味道」、「以前經血沾到不管怎樣都洗不掉，拿這條來洗就洗掉了」、「不是我要說，我家水龍頭每支都亮晶晶都靠這支」、「這個洗廁所很好用，我都拿他來洗廁所鏡子跟洗臉盆」、「可以洗浴室的霉垢，超好洗」、「刷瓦斯爐乾淨得發亮」。

鞋子

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