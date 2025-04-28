聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／宜蘭海派遊 餐桌上尋寶

聯合報／ 本報訊

結合自然、科技與頂級美饌，「宜式感」奢華海味一日遊帶領旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。有行旅特別為旅人午間包場、一位難求的「archi藝廚」，品味江振誠主廚設計的海鮮Tasting Menu，搭配亞洲五十大酒吧Room by Le Kief精選佐餐酒款，奢華與在地完美交融。

還會造訪冬山柯林漁場，近距離走入鱘龍魚、墨瑞鱈與香魚的「水中豪宅」，見證科技養殖的極致成就。同時邀請神農獎得主謝政佐帶路，走讀「文心鮑」復育故事。從味覺到知識，打造一場五感的高端假期體驗。

有行旅企業家山居歲月系列「宜蘭一日海派」，六月二日一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/o88dW3

宜蘭 復育 江振誠

延伸閱讀

「做嘸一湯匙」民眾黨批綠講多做少 連加開北宜高鐵公聽會都沒有

影／宜蘭賞鯨「3萬分之1」大驚喜！罕見白色飛旋海豚現身 遊客驚呼一片

影／車手繞過半個台灣詐錢 宜蘭超商店員報案逮人可領5萬獎金

凱渡廣場酒店聯手「三大品牌」 打造宜蘭國際級在地旅宿體驗

相關新聞

有行旅／宜蘭海派遊 餐桌上尋寶

結合自然、科技與頂級美饌，「宜式感」奢華海味一日遊帶領旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。有行旅特別為旅人午間包場、一位難求...

巴斯克米蛋糕買5送1！3間「母親節限定甜點」傳情意

母親節將至，養心餐飲集團旗下甜點品牌「NOZOMI」推出母親節限定蛋糕「貴妃星砂」，將荔枝果汁與果肉製成果凍，夾入原味戚...

隨時補一下！煦願軒滴雞精推雙湯品 m2美度進駐全家

現代人生活忙碌，快速補充營養與美麗成為顯學，煦願軒與m2美度分別推出高品質湯品與即飲式膠原飲，從內而外呵護身心。

黑鮪魚、雪蟹腳吃到飽！9間「母親節大餐」懶人包

隨著母親節將至，饗賓餐旅期團集結旗下饗饗、果然匯、饗食天堂等多個品牌，推出用餐優惠或是外帶套餐，可享「雪蟹腳吃到飽」等不...

CATCHPLAY+升級電視頻道隨選 AI讓國師唐綺陽變身多國語言天才

台灣原生、跨足國際的OTT平台CATCHPLAY+宣布產品、技術、內容3大升級。全新「CATCHPLAY TV」整合超過...

摩斯「香菜咖哩烤雞堡」登場！「貝果+大冰紅」3組180

隨著五月即將到來，摩斯漢堡自4月28日起推出初夏菜單，全新「咖哩烤雞堡」，使用帶皮雞腿肉以特調醬汁醃漬入味，烘烤後淋上特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。