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巴斯克米蛋糕買5送1！3間「母親節限定甜點」傳情意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「NOZOMI」推出母親節限定蛋糕「貴妃星砂」。圖／NOZOMI提供
「NOZOMI」推出母親節限定蛋糕「貴妃星砂」。圖／NOZOMI提供

母親節將至，養心餐飲集團旗下甜點品牌「NOZOMI」推出母親節限定蛋糕「貴妃星砂」，將荔枝果汁與果肉製成果凍，夾入原味戚風蛋糕，融合莓果乳酪奶餡、草莓與藍莓點綴，層層堆疊出酸香甘甜的細膩口感。外層選用日本雪印鮮奶油覆蓋，並以玫瑰粉馬卡龍與星星糖點綴，適合蛋奶素消費者，原價1,080元，4月30日前可享早鳥優惠價980元。

舊振南旗下的零麩質烘焙品牌「EATMI」，主打「零麩質」的巴斯克米蛋糕，今年並針對母親節推出限量「百花齊放」主題禮盒，以粉橘色調搭配百花齊放的圖騰，象徵美味媽媽美麗的樣子與溫柔。每盒禮盒可自選6個招牌的巴斯克米蛋糕，包括有經典原味、紅心芭樂、台農57窯烤地瓜等14種經典口味，單顆售價自70元起，並可享「買5顆送1顆」的母親節優惠。EATMI現於新光三越A8館快閃至4月30日；5月1日至5月31日期間，將快閃遠東SOGO忠孝館，並推出限定新口味「伯爵柑橘」。

今年2月登台的日本大福「金田屋」，將於4月29日推出新口味「抹茶蒙布朗大福」，以日本抹茶香為基底，搭配紅豆內餡與蔓越莓、櫻桃番茄作為點綴。針對母親節，並設計「六韻藏心」母親節禮盒，內含葡萄、蘋果、鳳梨、栗子、紫薯，以及抹茶蒙布朗等6種口味大福，搭配新品「綺荔紅茶大福飲」，每組原價1,440元，預購價每組1,250元，2組2400元，另加贈大福買1送1兌換券。

金田屋推出「六韻藏心」母親節禮盒。圖／金田屋提供
金田屋推出「六韻藏心」母親節禮盒。圖／金田屋提供
EATMI主打「零麩質」的巴斯克米蛋糕，今年並針對母親節推出限量「百花齊放」主題禮盒。圖／EATMI提供
EATMI主打「零麩質」的巴斯克米蛋糕，今年並針對母親節推出限量「百花齊放」主題禮盒。圖／EATMI提供

母親節 禮盒

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