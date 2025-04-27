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隨時補一下！煦願軒滴雞精推雙湯品 m2美度進駐全家
現代人生活忙碌，快速補充營養與美麗成為顯學，煦願軒與m2美度分別推出高品質湯品與即飲式膠原飲，從內而外呵護身心。
以高濃度的滴雞精與滴牛精為招牌商品的煦願軒，以「速效保養 × 日常食補」為核心理念，現在更延伸同源原料，推出2款全新湯品：醇香菇貝佐厚蔬雞湯與椒香花腱筋肉湯，從每天「吃得好」開始，在日常餐桌上就能輕鬆補養身體，加熱即食的便利特性，也非常適合下班回家快速上菜。
歷經8次改版終於推出的「8.0無添加雞湯」，選用13週齡紅羽土公雞細火慢燉，湯色金黃、口感溫潤，凝聚雞肉精華，適合各年齡層滋補，延伸推出的「醇香菇貝佐厚蔬雞湯」，每碗含170克雞腿肉、大朵台灣香菇與北海道干貝，無添加、層次豐富。另攜手日式串燒名店「一福串燒」打造「椒香花腱筋肉湯／湯麵」，用與滴牛精同等級的台灣牛骨肉為湯底基礎，加入新鮮蔬菜、香濃牛油與10多種辛香料，湯頭濃厚溫潤還有椒麻香氣，花腱肉與牛筋份量十足。想要更飽足的可選擇附麵款，搭配日本小麥製成的糸餛飩手延烏龍細麵，鹽分減半、彈性升級，柔韌滑順，營養又飽足。
而由韓國女神孫藝珍代言的m2美度，近日推出全新「珍珠燕窩膠原飲」，專為快節奏生活設計，輕巧包裝隨身攜帶，即開即飲，適合晨間保養、工作間隙或深夜加班時即時補充。建議早晨空腹或餐後飲用，提升養分吸收效益。即日起，珍珠燕窩膠原飲正式進駐全家便利商店，攜手水光膠原以1+1體驗包形式獨家上架，讓消費者隨時隨地快充膠原，打造亮妍光采。
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