BOSE攜手陳芳語現身新竹大遠百 掀周末品牌熱潮

全球音響領導品牌BOSE 27日於新竹大遠百1樓專櫃舉行盛大舉辦品牌活動，邀請創作型實力女聲陳芳語（Kimberley）擔任一日店長，親臨現場與粉絲互動、分享愛用產品，更現場獻唱多首代表作，將周末午後打造成結合音樂、科技與體驗的沉浸式品牌派對。

擔任BOSE「一日店長」的陳芳語，正逢出道滿13周年，她以「最貼近粉絲的方式」來到品牌現場，登場便演唱全新單曲《花季》，將首發獻給BOSE，清亮嗓音搭配BOSE現場音響完美展現層次與穿透力，讓現場民眾大飽耳福。她也在訪問時感性提到：「這一路走來，聲音始終陪著我、也陪著你們，很開心今天能用聲音跟大家面對面分享」。

活動中也進行了趣味互動遊戲「降噪實測挑戰賽」，邀請現場粉絲體驗QC Ultra降噪耳機的開關差異，在現場嘈雜的聲音中，由陳芳語比手畫腳挑戰猜歌名，現場笑聲與驚呼聲不斷，氣氛歡樂又具科技感。

活動主推的BOSE家庭娛樂揚聲器Ultra ＋ Bass Module 700組合，除了享有推薦價6萬9,800，更加碼推出兩種尊榮贈禮供消費者擇一：

1️. 凡購買即可獲得 PS5 遊戲機（限量5台），極具收藏與實用價值。

2️. 也可選擇 1萬2,500 百貨商品券（限量10份）。

此外，多款熱銷耳機與藍牙喇叭也同步推出活動價格，包含QC Ultra、SoundLink Flex II、Smart Portable Speaker等人氣產品，吸引眾多消費者駐足體驗與現場購買。

現場也開放BOSE系列產品試聽，包含QuietComfort Ultra消噪耳機、SoundLink Flex藍牙喇叭、智慧家庭劇院組等全系列產品，耳機部分更推出亮眼新色「絳梅紫」，吸引不少民眾在主持與演出之間前往體驗，親耳感受清晰人聲與飽滿低頻的立體音效。

為搭配百貨檔期，活動當日亦同步提供滿額回饋：

單筆消費滿5,000元，即贈500新竹大遠百購物金，現場即享回饋，買得越多、送得越多。

BOSE全國業務經理彭懷慶表示：「我們希望藉由這樣結合藝人、粉絲與產品的多元活動形式，讓大家不只聽見聲音，更能親自感受到BOSE對『沉浸式音場體驗』的堅持與用心」。