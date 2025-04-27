黑鮪魚、雪蟹腳吃到飽！9間「母親節大餐」懶人包

隨著母親節將至，饗賓餐旅期團集結旗下饗饗、果然匯、饗食天堂等多個品牌，推出用餐優惠或是外帶套餐，可享「雪蟹腳吃到飽」等不同方案。至於主打燒肉、鍋物吃到飽的「金洹苑」，則限時推出「免費升級黑鮪魚吃到飽」、「5人同行、媽媽免費」等不同優惠；「玖尹中餐廳」則推出「芳華滿堂大盆菜」，為闔家歡聚的時光增添風味。

【饗賓集團－INPARADISE 饗饗】

5月10日、11日用餐可於訂位時預購「開心果鮮奶油蛋糕」，4吋售價580元。5月5日至5月11日，甜點區也新增母親節限定「甜莓馨意酥塔」。母親節週末用餐，也可於訂位時預購母親節花禮「馨意花禮」及「極選花禮」，分別售價1,280元、2,880元。

【饗賓集團－旨醞鐵板料理】

5月10日至5月11日限定供應「15品海陸鐵板料理套餐」，用餐即贈甜莓達克瓦茲及母親節小卡。

【饗賓集團－果然匯】

針對母親節週末兩天，全餐期供應無酒精紅白葡萄飲，包括「梅洛無酒精紅葡萄飲」、「莎當妮無酒精白葡萄飲」。即日起開放預購母親節外帶蛋糕「仲夏芒果旦糕」，預購優惠價380元。此外，同步開放預購外帶經典料理「御品猴菇佛跳牆」，匯集猴頭菇、栗子、芋頭等各式山珍，優惠價990元。

【饗賓集團－饗食天堂】

饗食天堂推出「Love U Mommy與媽咪歡聚」限定外帶套餐，包含「福利經典鹽焗雞」、「紅酒燴牛肉」、「德國豬腳」等10道餐點，售價4,688元。此外，5月10日及11日至「饗食天堂」內用，全餐期新增「雪蟹腳」、「嫩烤羊肩排」、「嫩煎干貝佐蘆筍醬」及「Toso微甜氣泡酒」無限享用，並調整此兩日餐期及價格，午餐一時段為11:30～14:00，每位1,298元；午餐二時段延長半小時14:30～17:00，每位1,298元，晚餐時段調整為18:00～21:00，每位1,398元。

【饗賓集團－真珠 台灣佳味】

推出九品外帶套餐，吃得到「蔥油鹽焗雞」、「蒜蓉鮮蝦粄條」、「化口梅干肉」、「蔭樹子蒸扁鱈」、「真珠小炒」、「金湯海鮮豆腐煲」、「蛋酥白菜魯」、「清甜白玉排骨湯」，及六人份香甜滑嫩的「焦糖布丁」，每套3,888元。

【饗賓集團－開飯川食堂】

母親節外帶套餐，內含招牌菜色「流口水雞」、「催淚蛋」、「鐵漢柔情」、「乾燒蝦」、「梅干鹹燒白」、「回甘酸菜魚」、「回鍋肉」，以及「鮮甜海陸排骨湯」、「甜蜜蜜銀耳子湯」與新鮮時蔬料理，10品售價3,988元。

【饗賓集團－饗泰多】

外帶母親節套餐囊括「冠軍月亮蝦餅」、「咔滋椒麻雞」、「清香檸檬魚」、「黃咖哩軟殼蟹」、「帕能咖哩燉松阪」、「金湯椰香豆腐煲」、「青檸野菇雞湯」，還有涼拌與新鮮時蔬，八菜一湯，外帶售價3,488元。

【玖尹】

5月3日至5月4日、5月10日至5月11日，玖尹推出「芳華滿堂大盆菜」，以香港飲食文化為基礎，底層鋪上白蘿蔔、娃娃菜、腐竹等食材，再堆疊順德魚餅、脆皮燒肉、鳥蛋，頂層放上八頭大連鮑、花膠、烏參、瑤柱、鮮蝦等珍貴海味及鵝掌、燒鵝、白切雞等肉類，共計16項食材，並添加由老母雞、老鴨、赤肉、老薑、陳皮煨煮而成的金湯，每份4688元，預定即贈「蘋果銀耳玉米雞湯」冷凍包1份。

【金洹苑】