CATCHPLAY+升級頻道隨選 AI讓國師變身多國語言天才

台灣原生、跨足國際的OTT平台CATCHPLAY+宣布產品、技術、內容3大升級。全新「CATCHPLAY TV」整合超過20台國內外頻道，種類囊括新聞、生活、戲劇、音樂、運動等，讓串流用戶一站滿足追劇、看新聞與追運動賽事需求。新功能即日起上線，每位用戶每日可試看15分鐘，每月250元起、年訂閱1,799元起，原有訂閱用戶及6月底前新訂戶則可原價升級無限觀看。

另一個實用又有趣的新功能是「AI多語精靈」，能即時生成中文、英文、日語、韓語、法語等10種語言字幕與配音，透過獨家開發和訓練的生成式AI語言模組，將影片自動轉換為多國語言版本，不僅能生成流暢自然的翻譯字幕，更能依據原始語音的語氣、節奏與音質，生成多語模擬配音，讓用戶隨時切換語言，打造自然流暢的多語觀影體驗。只要輕觸影片上的AI語言選項，唐綺陽老師的「星座運勢週報」瞬間切換自然流暢的多國語言，超級神奇。此為首度在用戶端實現生成式AI應用，協助內容創作者進軍海外市場。