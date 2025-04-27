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CATCHPLAY+升級頻道隨選 AI讓國師變身多國語言天才

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CATCHPLAY+原創投資內容《親密之海》。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY+原創投資內容《親密之海》。圖／CATCHPLAY+提供

台灣原生、跨足國際的OTT平台CATCHPLAY+宣布產品、技術、內容3大升級。全新「CATCHPLAY TV」整合超過20台國內外頻道，種類囊括新聞、生活、戲劇、音樂、運動等，讓串流用戶一站滿足追劇、看新聞與追運動賽事需求。新功能即日起上線，每位用戶每日可試看15分鐘，每月250元起、年訂閱1,799元起，原有訂閱用戶及6月底前新訂戶則可原價升級無限觀看。

另一個實用又有趣的新功能是「AI多語精靈」，能即時生成中文、英文、日語、韓語、法語等10種語言字幕與配音，透過獨家開發和訓練的生成式AI語言模組，將影片自動轉換為多國語言版本，不僅能生成流暢自然的翻譯字幕，更能依據原始語音的語氣、節奏與音質，生成多語模擬配音，讓用戶隨時切換語言，打造自然流暢的多語觀影體驗。只要輕觸影片上的AI語言選項，唐綺陽老師的「星座運勢週報」瞬間切換自然流暢的多國語言，超級神奇。此為首度在用戶端實現生成式AI應用，協助內容創作者進軍海外市場。

原創內容方面，CATCHPLAY集團宣布2025年將推出3部旗艦台劇《我們與惡的距離II》、《親密之海》、《同棲散策》，集結周渝民、楊貴媚、林依晨、言承旭等強大卡司，並拓展國際發行布局，將台劇推向全球市場。同時，CATCHPLAY也持續布局東南亞，攜手Infinite Studios推出印尼電影《惡靈旅店2》，並與印尼製作公司Adhya Pictures合作恐怖片《The Hole》，預計今年下半年全球發行，展現原創IP擴展潛力。

CATCHPLAY+影劇隨選加入CATCHPLAY TV頻道新服務。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY+影劇隨選加入CATCHPLAY TV頻道新服務。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY TV實現一站式享受，影劇隨選、電視頻道一站服務。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY TV實現一站式享受，影劇隨選、電視頻道一站服務。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY+原創投資內容《同棲散策》。圖／CATCHPLAY+提供
CATCHPLAY+原創投資內容《同棲散策》。圖／CATCHPLAY+提供
全新「AI多語精靈」功能，全球粉絲都能看唐綺陽老師分析星座運勢週報。記者黃筱晴／攝影
全新「AI多語精靈」功能，全球粉絲都能看唐綺陽老師分析星座運勢週報。記者黃筱晴／攝影

CATCHPLAY 星座運勢 語言

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