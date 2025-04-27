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摩斯「香菜咖哩烤雞堡」登場！「貝果+大冰紅」3組180

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出搭配香菜的「咖哩烤雞堡」（左）及「咖哩炸肉餅珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出搭配香菜的「咖哩烤雞堡」（左）及「咖哩炸肉餅珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供

隨著五月即將到來，摩斯漢堡自4月28日起推出初夏菜單，全新「咖哩烤雞堡」，使用帶皮雞腿肉以特調醬汁醃漬入味，烘烤後淋上特製芒果咖哩醬，並可再添加台灣新鮮香菜一同品嚐，每份110元。「咖哩炸肉餅珍珠堡」以台灣豬前腿絞肉製成咖哩口味的黃金豬肉餅，配上生菜、高麗菜絲，夾入超級大麥米飯中，並澆淋特製咖哩醬，售價120元。

以摩斯熱銷經典紅茶為基底，選用台灣花東地區晚崙西亞橙果汁調和，加上Q彈蒟蒻球，成就出美妙的冰茶圓舞曲，清爽不甜膩的「香吉士蒟蒻冰茶」，入口嚐得到柑桔細緻果纖，風味酸中帶甜，炎炎夏日裡令人愛不釋手。喜歡氣泡口感的民眾另可考慮「香吉士蘇打」，清涼暢快口感中帶著滿滿果香，最適合夏日品嚐，「香吉士蒟蒻冰茶」及「香吉士蘇打」單杯售價皆為75元。

摩斯也於早餐時段推出「鱈魚三明治」，吃得到狹鱈魚魚肉、亞麻玄米吐司、萵苣、雞蛋沙拉等內容。此外還有「辣味摩斯肉醬薯條」，以及消暑的「哈密瓜蘇打」、「哈密瓜蒟蒻冰茶」、「香吉士蒟蒻冰茶」、「香吉士蘇打」及「冰橙咖啡」等飲品。

4月28日至5月31日，MOS Order APP「安心取溫馨送」推出多項優惠。「咖哩炸肉餅珍珠堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶」2組，優惠價338元，限量2,000組；「咖哩烤雞堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶」2組，優惠價318元，限量2,000組；「香吉士或哈密瓜系列飲品(含蒟蒻冰茶及蘇打)」買4送2，優惠價300元，限量1,000組；「冰橙咖啡」買4送2，優惠價300元，限量1,000組。即日起還有「摩斯貝果及大杯冰紅茶」3組，隨餐附贈草莓醬，優惠價180元、限量2,000組。

同樣針對夏日消暑，「拿坡里披薩．炸雞」聯手全台擁有800間門市的「美廉社」，共同推出「涼夏雞加酒」聯名活動。即日起至2025年5月31日，規劃「6塊炸雞加3罐500ml啤酒」套餐，可享6塊炸雞桶搭配百威啤酒、德國黑公爵啤酒、哈伯熊金牌啤酒等3款指定啤酒，每組原價596元，優惠價390元，內用或外帶均可適用。另外點購拿坡里任一套餐，加價129元，亦可獲得指定3罐500ml啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

摩斯漢堡「哈密瓜蘇打」（左）及「香吉士蒟蒻冰茶」登場，均為75元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「哈密瓜蘇打」（左）及「香吉士蒟蒻冰茶」登場，均為75元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡於早餐時段推出「鱈魚三明治」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡於早餐時段推出「鱈魚三明治」。圖／摩斯漢堡提供
「拿坡里披薩．炸雞」聯手「美廉社」推出「涼夏雞加酒」聯名活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」聯手「美廉社」推出「涼夏雞加酒」聯名活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

售價 豬肉 鱈魚

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