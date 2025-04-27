林氏璧裸辭台大醫師 揭「真實年薪」沒有千萬

全職部落客林氏璧（孔祥琪），是前台大感染科醫師，因經營日本旅遊部落格，詳載各種行程規畫資訊，粉絲團破百萬，聲量非常可觀。他日前訪問台灣Podcast排行榜冠軍的「下一本讀什麼」的主持人瓦基，兩個人聊到「高薪辭職」經歷，他也分享當年從台大醫院離開的心路歷程，但被誤解為當時的薪水破千萬。

林氏璧在臉書上澄清，在台大醫院服務時並沒有千萬年薪，而且實際數字差遠了。他表示，當天節目訪問過程中，完全沒有提到台大的薪水，當時是裸辭，放棄所有年資與公務員保障。而轉職念頭經歷了近5年的掙扎與觀察，真正放下台大醫院的光環轉為部落客時，還一度被太太笑稱是神經病。

林氏璧分享，當專職部落客後，平均每個月飛日本1.5次，後來遇到全球新冠肺炎疫情，曾處於半失業當中。關於薪水的議題，他鄭重澄清，如果台大一位內科主治醫師有千萬年薪，應該可以紓解現在醫界五大皆空的困境。

他表示，承蒙大家賞飯吃，還混得下去，能安穩過日子，繼續努力把日本旅遊訊息帶給大家。他也自嘲，因為去日本賞櫻一個月，然後變黑了，工作梳化必須換一個粉餅色號，才能蓋住現在的膚色。

林氏璧發文提到，在節目中說放棄台大醫師轉職旅遊部落客，像神經病是自嘲的梗，並非太太說的。他感謝另一半完全理解並尊重考慮轉職的理由，且一路以來全力支持，心中充滿了感激。

林氏璧不當台大醫師變百萬網紅，除了介紹日本的吃喝玩樂，也精闢解說日本疫情，包括流感、麻疹，提醒讀者出遊注意事項。關於台大醫師千萬年薪風波，與醫療實務有一大段差距；他透露，小時候的夢想就是找穩定的工作一路做到退休，沒想到人生大轉彎當了部落客，感謝家人支持及讀者厚愛。