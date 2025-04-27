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跑香奈兒趴 昆凌瀏海如洋娃娃 許瑋甯是隱藏版調色大師

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒時尚釉光指甲油 #181粉晶，1,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #181粉晶，1,100元。圖／香奈兒提供

睽違6年，香奈兒（CHANEL）再度啟動COCO玩色遊樂園！即日起至5月4日（日）止，香奈兒 COCO 玩色遊樂園於台北華山1914文創產業園區西5館登場，活動採預約享優先入場制（詳情請洽官網），亦開放現場排隊等候入場。活潑有趣的互動式闖關遊戲，適合與三五好友結伴參加。

隨著這個趣味色彩挑戰熱鬧登場，香奈兒於週末舉辦開幕派對，包括品牌大使昆凌、許瑋甯、以及彭千祐、J.SHEON、李沐、林哲熹、王渝萱等都出席活動，搶先體驗遊戲關卡。戲劇男神鳳小岳及其樂團壓克力柿子，與金獎歌后魏如萱更熱鬧現場獻唱，為活動掀起高潮。

●趣味闖關巧玩色彩

抱持著把生活過成一座遊樂園的心情，COCO玩色遊樂園巧妙融入美西洛杉磯城市的鬆弛感，將最chill的滑板運動場地的U型池融入不同關卡的設計，透過體驗趣味的色彩挑戰，讓參加者感受香奈兒COCO系列精選唇彩的自由與冒險精神，玩出自己的專屬色彩。

步入遊樂園領取闖關手冊後，共有兩大趣味挑戰：一個是與對手比拚在不照鏡子的狀況下快速完成唇妝的「COCO計時挑戰」；另一個則考驗平衡感，與好友一起搭上翹翹板互相幫會方完成唇妝的「COCO翹唇印記」。完成兩項挑戰後，則可以在附有香奈兒美妝步驟及秘訣的「COCO美妝教室」完成整體妝容，再到「COCO滑板快拍」區，以最新的VR技術錄製專屬影片。接著可以到「COCO玩色商店」進一步探索香奈兒COCO系列精選唇彩、摩登COCO香氛系列，以及其他明星產品，找到自己的定命色號。憑消費憑證還能在離開前到冰淇淋餐車造型的「COCO沁涼小鋪」換取冰品。

●許瑋甯愛疊加創獨有唇色 昆凌圓夢化身滑板妹

品牌大使許瑋甯受訪時表示，因為喜歡疊加混搭，所以平常偏好橘杏色和裸粉色系，「這些色號我可以單獨使用或疊加使用，像調色盤一樣，自己暈染出一些不同的色彩！」她更透露，以往最不能斷或是的#192 Allure，不過現在自己最近的新歡是最新晶亮潤唇膏的#758（粉櫻），「通常一次會買兩到三支，不能間斷。」

許瑋甯笑說，自己其實是一個想很多的人，所以每次要出門前一天晚上就會先想要要穿的衣服，早上邊化妝的時候換邊觀察天氣決定妝容濃淡和要搭配的香水。「我喜歡用手環、手表，耳飾或是皮帶這些小配飾，來完整整體造型，」她解說，「通常，如果妝容比較濃我就會穿得比較休閒，如果我今天穿得比較lady一點我就會特別強造我的唇色。」

昆凌則是以長瀏海搭配一身立體藍色花朵套裝亮相，俏麗的髮型和淺色髮色彷彿洋娃娃。她一登場就立刻推薦這次必玩的互動遊戲就是「COCO滑板快拍」，「因為可以自己做一個小影片，還滿有紀念意義的！」這也她花最多時間玩的關卡，「因為我其實一直有個滑板夢，但滑板需要平衡感又怕摔，所以一直沒有去嘗試，這次就可以透過虛擬影響跟滑板做一些互動！」

昆凌透露她的命定色號是#754（杏桃），「它淡淡地能讓人看起來氣色很好，也不會太厚重，」昆凌也透露自己其實很想挑戰紫色調的唇色，「我覺得紫色很神秘，不是一般正常穿著可以駕馭的，所以我一直想試看看在什麼樣的主題狀況下可以搭配紫色調唇膏。」而在挑選唇色的時候，會考慮穿搭還是妝容？「當然是心情最重要！心情好什麼都好！」昆凌說，「心情好可以把顏色綻放得很漂亮，心情不好什麼都會顯得有點黯淡了。」

●香奈兒 COCO 玩色遊樂園

地點：台北華山1914文創產業園區 – 西5館 （臺北市中正區八德路一段1號）

*活動入口處：北平東路與杭州北路交叉口

期間：2025年4月26日（六）– 5月4日（日）

每日12pm – 8pm

*活動採預約享優先入場制，亦開放現場排隊等候入場。

*4月30日適逢品牌活動，恕不對外開放。

請於 https://www.chanel.com/tw/fragrance-beauty/events/rouge-coco/ 探索更多

香奈兒時尚裸光立體眼彩盤 燦爛，2,810元。圖／香奈兒提供
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李沐出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO晶亮潤唇膏 #754杏桃，1,550元。圖／香奈兒提供
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COCO滑板快拍區​。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO持色潤唇膏 #916西柚，1,550元。圖／香奈兒提供
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品牌大使昆凌出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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COCO計時挑戰​區。圖／香奈兒提供
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香奈兒BB腮紅霜 旭日 限量，1,760元。圖／香奈兒提供
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品牌大使許瑋甯出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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品牌大使昆凌出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO晶亮潤唇膏 #752蜜糖，1,550元。圖／香奈兒提供
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J.SHEON出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜，4,280元。圖／香奈兒提供
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COCO沁涼小鋪區​。圖／香奈兒提供
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香奈兒初生光采透亮妝前乳 SPF40 PA++++ 玫瑰，2,600元。圖／香奈兒提供
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香奈兒光燦雙色頰彩盤 晨曦 限量，2,460元。圖／香奈兒提供
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COCO玩色商店​。圖／香奈兒提供
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香奈兒時尚釉光指甲油 #113烏干紗，1,100元。圖／香奈兒提供
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品牌大使許瑋甯出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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王渝萱出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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彭千祐出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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林哲熹出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒BB腮紅霜 落日 限量，1,760元。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO超水感修護唇膏，1,550元。圖／香奈兒提供
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品牌大使許瑋甯出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO玩色遊樂園。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃，19,300元。圖／香奈兒提供
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李沐出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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品牌大使昆凌出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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J.SHEON出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒光燦雙色頰彩盤 曙光 限量，2,460元。圖／香奈兒提供
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彭千祐出席香奈兒COCO玩色遊樂園開幕。圖／香奈兒提供
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COCO翹唇印記區。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO晶亮潤唇膏 #758粉櫻，1,550元。圖／香奈兒提供
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COCO玩色商店。圖／香奈兒提供
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香奈兒COCO持色潤唇膏 #930木玫瑰，1,550元。圖／香奈兒提供
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文創產業 遊樂園 香奈兒

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