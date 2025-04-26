快訊

凱道雨中「戰獨裁」25萬人與會 韓國瑜深夜發15字心聲

值得買嗎？M3 iPad Air開箱 搭新版巧控鍵盤生產力爆棚

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
M3版iPad Air同樣支援Apple Pencil Pro與Apple Pencil（USB-C）。記者黃筱晴／攝影
M3版iPad Air同樣支援Apple Pencil Pro與Apple Pencil（USB-C）。記者黃筱晴／攝影

搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Air新品終於也在台灣上市了，同樣提供11吋、13吋2款機型，升級了新晶片但價格維持與前代相同，11吋起售價19,900元起，13吋機型則為26,900元起，而這次終於也推出了專為iPad Air設計的新版巧控鍵盤，對於想要提高行動工作力的民眾來說，絕對更有誘因！

雖然這次官網主打的是藍色款，但記者這次選擇開箱的是更夢幻一點的紫色，2代機種放在一起，就連店員可能都一眼分辨不出來到底誰是誰，唯一一個可以判別的方法是，機身背面的iPad Air字樣今年完全消失了，乾乾淨淨，只留下3個鍵盤聰穎接點。

這次最重要的是iPad Air也有新的巧控鍵盤了，比舊版明顯大了許多的玻璃觸控式軌跡板，新增跟筆電使用體驗更接近的14鍵功能列，同樣是磁性吸附即可立刻連結電源與資料，且轉軸外觀升級鋁金屬材質，更耐用、抗磨損，包含1個可用於充電的USB-C連接器，外出長時間工作、觀看影音、玩遊戲使用都不用擔心。

不過，跟去年推出的新版iPad Pro巧控鍵盤相比，還是有些微差距，少了金屬材質掌拖、可傾斜調整的角度小了一些、沒有背光功能，觸控式軌跡板也少了觸覺回饋，實際使用覺得比較有影響的是背光功能，在光線差的地方使用稍微影響便利性。另外，白色鍵盤雖然超級美，但也真的很容易弄髒，跟深色的物品、包包放在一起要非常小心。

與M1相比，M3晶片的神經網路引擎處理AI工作流程的速度可快達60%，雖然大家都還在盼望Apple Intelligence繁體中文版正式上線的日子，但現在已經可以使用「備忘錄」app中的「影像魔杖」功能，用Apple Pencil粗略畫幾筆素描，圈起來瞬間就能變成精美圖像，或也可以圈起筆記中的空白處，「影像魔杖」便會根據周遭筆記的脈絡，創造出與內容搭配的圖像，讓筆記美感與質感瞬間升級。

針對筆記、繪圖需求，M3版iPad Air同樣支援Apple Pencil Pro與Apple Pencil（USB-C），兩者定價差了1,700元，功能也是差了不少，Apple Pencil Pro內建陀螺儀，獨特的「側轉」功能讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，經常會使用繪圖、創作功能，或是熱愛使用鋼筆筆刷書寫的用戶，真的不能少了它，而雙指按壓打開工具切換面板、觸覺回饋、「尋找」功能，還有磁吸在側邊時自動進行配對和充電，也是便利度大大提升。除非你只打算用Apple Pencil來做文字筆記，或是預算真的很有限，否則以大部分用戶買一台iPad都會用很多年的習慣來看，直上Apple Pencil Pro的流暢使用體驗真的用過回不去。

M3版iPad Air搭載更強大的8核心CPU，M3處理多執行緒CPU工作流程的速度較M1最快可達35%。M3具備9核心GPU，繪圖效能較M1最快可達40%。M3也將蘋果先進的繪圖處理架構首度帶入iPad Air，支援動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤技術。針對需要大量繪圖處理的算繪工作流程，搭載M3的iPad Air提供比M1機型最快可達4倍的效能，光線、反射和陰影的呈現都更精準，加上可以支援連接PlayStation、Xbox無線遊戲控制器，輕鬆為使用者帶來極具真實感、操控性極佳的遊戲體驗。

這時候大家肯定又要問，「到底要買iPad Air還是iPad Pro好？」這題的答案其實要看你的使用情境而定，如果你是以筆記、文書、追劇、上網、手帳繪圖為主，對螢幕規格、高刷新率、ProMotion功能沒有太強烈的要求，外觀顏色超美、2萬以內就可以入手的M3版iPad Air絕對可以滿足大部分日常使用情境。如果你是專業創作者，對剪片、設計繪圖、影音創作有重度需求，規格效能都頂規、機身又極致輕薄的M4版iPad Pro，即使價格1台抵1.5台iPad Air，這錢還是得花下去。

紫色實際上看是淺淺的金屬光澤。記者黃筱晴／攝影
紫色實際上看是淺淺的金屬光澤。記者黃筱晴／攝影
巧控鍵盤最經典的懸臂設計，可順暢調整多種觀看角度，大大提升使用便利性。記者黃筱晴／攝影
巧控鍵盤最經典的懸臂設計，可順暢調整多種觀看角度，大大提升使用便利性。記者黃筱晴／攝影
機身背面的iPad Air字樣在M3版iPad Air上完全消失了。記者黃筱晴／攝影
機身背面的iPad Air字樣在M3版iPad Air上完全消失了。記者黃筱晴／攝影
Apple Pencil Pro獨特的「側轉」功能讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，雙指按壓打開工具切換面板的功能也讓工作流程更流暢。記者黃筱晴／攝影
Apple Pencil Pro獨特的「側轉」功能讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，雙指按壓打開工具切換面板的功能也讓工作流程更流暢。記者黃筱晴／攝影
紫色M3版iPad Air搭配淺紫蘿蘭色聰穎雙面夾，完美絕配。記者黃筱晴／攝影
紫色M3版iPad Air搭配淺紫蘿蘭色聰穎雙面夾，完美絕配。記者黃筱晴／攝影
新版巧控鍵盤的觸控式軌跡板比前代明顯大了不少，並新增14鍵功能鍵列。記者黃筱晴／攝影
新版巧控鍵盤的觸控式軌跡板比前代明顯大了不少，並新增14鍵功能鍵列。記者黃筱晴／攝影
Apple Pencil Pro磁吸在側邊時可自動進行配對和充電。記者黃筱晴／攝影
Apple Pencil Pro磁吸在側邊時可自動進行配對和充電。記者黃筱晴／攝影
對鍵盤沒有需求的民眾，也可以選擇聰穎雙面夾，支援多種使用角度，閱讀、手寫繪圖，或也可以立起來看電影或進行FaceTime通話。記者黃筱晴／攝影
對鍵盤沒有需求的民眾，也可以選擇聰穎雙面夾，支援多種使用角度，閱讀、手寫繪圖，或也可以立起來看電影或進行FaceTime通話。記者黃筱晴／攝影
轉軸外觀升級鋁金屬材質，更耐用、抗磨損，USB-C連接器可用於充電。記者黃筱晴／攝影
轉軸外觀升級鋁金屬材質，更耐用、抗磨損，USB-C連接器可用於充電。記者黃筱晴／攝影

Pencil 使用者

延伸閱讀

3公尺柴語錄IP期間限定現身桃園 還有機會抽中iPad

路透：陸悄豁免部分美商品的125%關稅 含藥品、航空設備、晶片

好市多購買蘋果產品有何不同？網讚「1大優勢」：毫不囉嗦

紳士漫《對常來我家的辣妹為所欲為》合作Pan Piano推出特別繪圖！

相關新聞

值得買嗎？M3 iPad Air開箱 搭新版巧控鍵盤生產力爆棚

搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Air新品終於也在台灣上市了，同樣提供11吋、13...

減法思維上位！平價GPHG好品牌 葳爍引入來台上市

台灣首屈一指獨立製表代理公司葳爍SwissPrestige再有新動態，引進了獨立品牌Horologer MING並於台灣...

受焙茶工藝啟發 蘇格登深焙16年台灣領先上市

秉持持續耕耘台灣市場的精神與蘇格蘭精湛製酒工藝，廣受喜愛的蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，隆重推出專為台灣酩家設計的...

「團寵始祖」Super Junior東海首場個唱見台灣ELF老婆！盤點10位「韓團團寵代表」

說到韓國偶像團體的團寵 ， 就是指被全團成員特別疼愛、保護、又常被逗弄的小寶貝角色，性格率真單純又軟萌，讓人忍不住想照顧...

用一餐詮釋香港魂！WING勇奪2025「世界50」待客藝術獎

又一家亞洲餐廳在「世界50最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」榜單大放異彩！繼...

浪琴、雷達、泰格豪雅 母親節推薦時計傳頌溫情

母親節很快要在約兩周後來臨，多個瑞士手表品牌包含泰格豪雅（TAG Heuer）、雷達（RADO）、浪琴（Longines...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。