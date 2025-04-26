值得買嗎？M3 iPad Air開箱 搭新版巧控鍵盤生產力爆棚

搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Air新品終於也在台灣上市了，同樣提供11吋、13吋2款機型，升級了新晶片但價格維持與前代相同，11吋起售價19,900元起，13吋機型則為26,900元起，而這次終於也推出了專為iPad Air設計的新版巧控鍵盤，對於想要提高行動工作力的民眾來說，絕對更有誘因！

雖然這次官網主打的是藍色款，但記者這次選擇開箱的是更夢幻一點的紫色，2代機種放在一起，就連店員可能都一眼分辨不出來到底誰是誰，唯一一個可以判別的方法是，機身背面的iPad Air字樣今年完全消失了，乾乾淨淨，只留下3個鍵盤聰穎接點。

這次最重要的是iPad Air也有新的巧控鍵盤了，比舊版明顯大了許多的玻璃觸控式軌跡板，新增跟筆電使用體驗更接近的14鍵功能列，同樣是磁性吸附即可立刻連結電源與資料，且轉軸外觀升級鋁金屬材質，更耐用、抗磨損，包含1個可用於充電的USB-C連接器，外出長時間工作、觀看影音、玩遊戲使用都不用擔心。

不過，跟去年推出的新版iPad Pro巧控鍵盤相比，還是有些微差距，少了金屬材質掌拖、可傾斜調整的角度小了一些、沒有背光功能，觸控式軌跡板也少了觸覺回饋，實際使用覺得比較有影響的是背光功能，在光線差的地方使用稍微影響便利性。另外，白色鍵盤雖然超級美，但也真的很容易弄髒，跟深色的物品、包包放在一起要非常小心。

與M1相比，M3晶片的神經網路引擎處理AI工作流程的速度可快達60%，雖然大家都還在盼望Apple Intelligence繁體中文版正式上線的日子，但現在已經可以使用「備忘錄」app中的「影像魔杖」功能，用Apple Pencil粗略畫幾筆素描，圈起來瞬間就能變成精美圖像，或也可以圈起筆記中的空白處，「影像魔杖」便會根據周遭筆記的脈絡，創造出與內容搭配的圖像，讓筆記美感與質感瞬間升級。

針對筆記、繪圖需求，M3版iPad Air同樣支援Apple Pencil Pro與Apple Pencil（USB-C），兩者定價差了1,700元，功能也是差了不少，Apple Pencil Pro內建陀螺儀，獨特的「側轉」功能讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，經常會使用繪圖、創作功能，或是熱愛使用鋼筆筆刷書寫的用戶，真的不能少了它，而雙指按壓打開工具切換面板、觸覺回饋、「尋找」功能，還有磁吸在側邊時自動進行配對和充電，也是便利度大大提升。除非你只打算用Apple Pencil來做文字筆記，或是預算真的很有限，否則以大部分用戶買一台iPad都會用很多年的習慣來看，直上Apple Pencil Pro的流暢使用體驗真的用過回不去。

M3版iPad Air搭載更強大的8核心CPU，M3處理多執行緒CPU工作流程的速度較M1最快可達35%。M3具備9核心GPU，繪圖效能較M1最快可達40%。M3也將蘋果先進的繪圖處理架構首度帶入iPad Air，支援動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤技術。針對需要大量繪圖處理的算繪工作流程，搭載M3的iPad Air提供比M1機型最快可達4倍的效能，光線、反射和陰影的呈現都更精準，加上可以支援連接PlayStation、Xbox無線遊戲控制器，輕鬆為使用者帶來極具真實感、操控性極佳的遊戲體驗。