減法思維上位！平價GPHG好品牌 葳爍引入來台上市

台灣首屈一指獨立製表代理公司葳爍SwissPrestige再有新動態，引進了獨立品牌Horologer MING並於台灣曝光，新品包含Project 21、29.01 World Timer、37.02 Minimalist、37.02 Ghost、37.08 Starlight、高單價的37.04 RG，甚至是2024年11月獲得GPHG「Sport Watch Prize」的37.09 Bluefin亦來台展出，呈現了簡約、但具高質感與辨識度的獨立製表新選擇。

由馬來西亞攝影師Ming Thein與Magnus Bosse在2017年共同創立的瑞士品牌MING，在2018年就成為GPHG的巡迴參展品牌，並在日內瓦、新加坡與香港展出，2019年、品牌共同創辦人Ming Thein與Magnus Bosse獲邀加入了GPHG基金會，同年並以19.01表款入選了Petit Aiguille的類別，並在去年以37.09 Bluefin表款抱得「最佳運動表」（Sport Watch Prize）殊榮，也成為本次來台展出表款亮點之一。

年產量500只、38毫米的37.09 Bluefin具有內旋表圈，可透過第二表冠進行單一方向旋轉、進而搭配計時刻度內移的Super-LumiNova夜光塗料，在低光源或水下清楚辨讀時間，同時具600米防水性能。

近距離欣賞37.09 Bluefin腕表更能發現，MING的系列表款在設計上便有著與眾不同的辨識度：例如他們神似Marc Newson主導品牌Ikepod的時分針，表耳線條則有點芬蘭獨立名家Sarpaneva的內凹外銳，在MING的表款面盤中，沒有顯目突出的Logo設計，全大寫的MING字樣依然會出現在六點鐘方向、但更像是一個簽名或註記，帶有當代的簡潔設計感；同時MING的表款慎特別開發了獨家的橡膠表帶：上下兩條橡膠表帶的厚薄略有不同，但戴起來都相當服貼，同時在扣上表扣時、是將其中一條表帶「藏」入第二條表帶之下、等同更靠近皮膚，提升了親膚性。

品牌最入門價位帶表款首推37.02 Minimalist，雖然是38毫米但因為精鋼表殼採取了窄邊框的設計，讓閱讀時間更為清楚，同時捨棄了傳統的數字或立體時標，改採不規則、不同長短、不同間距的弧線串接，自然呈現了12段直觀可辨識的區塊用以指示小時；MING並開發了純白色的夜光塗料，因此在低光源情況下更產生宛如長時間曝光後的夜空群星圖，簡約、直觀、俐落，訂價13萬5,000元。

實用功能導向的還有一只29.01 WorldTimer，具有世界時區功能、但同樣採取減法思維：表款捨棄傳統表圈，面盤除了採取無縫設計，並將世界城市、時標與指針以不同層次堆疊，貌似繁雜、實則讀取清楚，同時24小時轉盤再以藍至黑色的漸變呈現晝夜，限量100只、台灣訂價81萬5,000元。