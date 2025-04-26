受焙茶工藝啟發 蘇格登深焙16年台灣領先上市

秉持持續耕耘台灣市場的精神與蘇格蘭精湛製酒工藝，廣受喜愛的蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，隆重推出專為台灣酩家設計的全新深焙工藝之作——蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌。新酒款酒精濃度40%，容量700毫升，建議售價2,450元。

來自Glen Ord酒廠的「蘇格登深焙16年」，靈感源自東方製茶焙火工藝，並由首席調酒師Craig Wilson首創獨特深焙工藝，慢火炙烤歐洲橡木桶188秒，將滿載著東方文化底蘊的焙茶之道，與西方的釀酒用桶之藝完美融合，賦予酒液前所未有的醇順回甘風味。

「烤桶」是威士忌製程中一項極為重要的工序，也是威士忌世界中的風味魔術師，不同的烘烤方式與程度，將為酒液帶來變幻無窮的風味旅程。而蘊藏在這份層次豐富的回甘韻味之中，正是由首席調酒師Craig Wilson首創的「深焙烤桶工藝」，透過高溫炙烤歐洲橡木桶達188秒，相當於業界常見炙烤時間的雙倍時長，讓橡木桶內側形成黑色炭化層，達到吸附過濾的作用，不僅能除去酒液中多餘的艱澀風味，也賦予酒體更醇順的口感。

此外，「深焙烤桶工藝」更有助於木頭的焦糖化，為酒液釋放出烘烤水果、香草等深層馥郁的甜味，打造出專屬於「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」的獨特深焙回甘韻味。

輕聞「蘇格登深焙16年」，首先湧現的是明顯花果香，伴隨著無花果與香草奶糖的氣息；輕輕啜飲，入口時口感醇順，綻放出令人陶醉的甜烤蘋果與白葡萄馥郁香氣，伴隨優雅的丁香氣息點綴；入喉之後，尾韻悠長且回甘風味明顯。加水稀釋後慢慢啜飲，更能凸顯出深焙烤桶，所賦予酒液的醇順甘甜風味。

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