「團寵始祖」Super Junior東海首場個唱見台灣ELF老婆！盤點10位「韓團團寵代表」

說到韓國偶像團體的團寵 ， 就是指被全團成員特別疼愛、保護、又常被逗弄的小寶貝角色，性格率真單純又軟萌，讓人忍不住想照顧，通常都是忙內。

不過，Super Junior東海可說是團寵的開山鼻祖，據說這個名稱就是因他而起，所以當然也不必受年齡規範，在隊內是哥哥弟弟都寵著、護著卻又愛鬧他的角色，在SJ吵架系列中相當有名的潑水事件，始作俑者就是東海，但利特、銀赫、圭賢、神童、藝聲都遭殃，就屬他沒事。

出道20年，東海才迎來首次個人演唱會，平常都有隊員幫腔，這次要一個人撐全場，希望他能多話一點；這次還帶著媽媽一起來見台灣老婆們，ELF們現場一定會多幫忙的是吧！

既然「團寵始祖」東海正在台灣，就來盤點一下10位韓團團寵代表：

●Super Junior 東海

東海加入SM當練習生時年紀還很小，所以備受哥哥們寵愛，利特、希澈都說過東海就像是他們帶大的，而且東海有鏡頭恐慌症，常常會害羞笑、搭不上話，成員們總是會多照顧他，連鬼靈精怪的忙內圭賢也很寵溺這位哥哥。東海個性細膩、時常關心每個成員，舞台上帥又有氣勢，私下卻傻萌又單純，強烈的反差感讓粉絲和成員都超吃這一套，是一不小心就讓人想寵愛的存在。

圖／翻攝自IG @superjunior @superjunior_dne_official @leedonghae

●BTS防彈少年團 柾國（Jungkook）

13歲就開始當練習生，和各位成員哥哥們長期住在一起，是一位哥哥們養大的忙內寶寶。剛出道時柾國個性很害羞，哥哥們也極度寵溺，總是忍不住想逗他，但又會一起照顧他，無論是訪談、節目、後台花絮裡，其他成員經常為柾國「排除萬難」，像是讓他選座位、幫他拿東西、默默讓著他。

圖／翻攝自IG @jungkook_bighitentertainment @bts.bighitofficial

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●SEVENTEEN Dino（李燦）

Dino是SEVENTEEN年紀最小的成員（1999年生），出道時就自帶「小弟弟光環」，從小就非常有禮貌、認真努力，對哥哥們態度既尊重又可愛，讓大家很疼愛他。不論是舞台下或綜藝節目裡，成員們常故意逗他、開玩笑，互動充滿寵溺感，粉絲們也超愛看Dino被哥哥們「欺負又寵愛」的反應。雖然現在長大了，但Dino私下還是很黏哥哥們。

圖／翻攝自IG @feat.dino

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●Stray Kids Felix（李龍馥）

Felix這個貼心大暖男被稱為「天使團寵」，不僅是對外表的稱讚，更是貼心善良的最佳佐證。情感豐富的他對隊內哥哥和弟弟們都特別親近，舞台下的他也很喜歡撒嬌。而且他多次參加聯合國兒童基金會的活動，還曾於放假期間秘密到寮國當志工。

圖／翻攝自IG @yong.lixx

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●SHINee 泰民（Taemin）

泰民出道時才15歲，常常說話害羞、眼神無辜，哥哥們從一開始就超疼愛，整個團都像「養小孩」一樣對待他，節目上也能看到哥哥們幫他分食物、擦嘴巴、提行李等寵愛小細節。舞台上的泰民氣場十足、跳舞帥炸，但私下講話又萌又笨拙，泰民更以自己的努力成長為SHINee重要的一份子，哥哥們對他是又疼又驕傲的深層感情。

圖／翻攝自IG @xoalsox

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●EXO 世勳（Sehun）

EXO的忙內，哥哥們又愛又無奈。​每當世勳發言時，成員們的目光都會集中在他身上，展現滿滿的關心與寵愛。​他在團體中展現出的可愛和被寵愛的形象，也深受粉絲喜愛。

圖／翻攝自IG @oohsehun

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●BLACKPINK Lisa

Lisa個性陽光開朗，也是BLACKPINK最年輕的成員，自然成為大家保護、寵溺的對象，Jisoo愛開她玩笑、Jennie像媽媽一樣照顧她、Rosé則像姐妹一樣陪著她，互動超暖。她偶爾會說出超好笑的話，或是在節目上天然呆的反應，相當可愛，私下Lisa也很依賴姐姐們，喜歡撒嬌、黏在一起。

圖／翻攝自IG @lalalalisa_m

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●TWICE 子瑜（Tzuyu）

子瑜也是忙內Line，性格單純、反應天然呆，有時候回答問題或者做出小動作，無意間就超級萌，絕美外貌加上害羞內向、講話溫柔又慢吞吞的小奶狗個性，讓人更想疼她，其他成員對子瑜特別細心，會幫她拿東西、提醒她小心、主動照顧她，還曾開玩笑說子瑜是「會讓人想養在家裡的小忙內」，因為太乖太可愛了！

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu

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●aespa 寧寧（Ningning）

忙內自帶「小寶寶」光環，個性開朗活潑，總是不自覺地用奶音、做可愛的表情，Karina、Giselle、Winter常對寧寧展現「想捉弄又想保護」的態度。寧寧講話很直白，或者做出意想不到的可愛舉動，這種自然的呆萌感是典型的團寵特質，加上外表甜美、眼神靈動，讓姐姐們和粉絲都忍不住想呵護她。

圖／翻攝自IG @imnotningning

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●(G)I-DLE 舒華（Shu-Hua）

忙內舒華是被姐姐們保護和寵愛的小妹妹，講話又直又真，有時候反應慢半拍、講出超爆笑的金句，讓成員們「嘴上欺負、心裡超愛」。在花絮、Vlog或綜藝裡，舒華經常黏著成員，無論是撒嬌、討抱抱或是躺在姐姐們身上，互動自然又親密。看起來仙氣滿滿，但私下又是搞笑擔當，讓她的團寵感更加無敵。

圖／翻攝自IG @yeh.shaa_