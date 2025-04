用一餐詮釋香港魂！WING勇奪2025「世界50」待客藝術獎

又一家亞洲餐廳在「世界50最佳餐廳(The World 's 50 Best Restaurants)」榜單大放異彩!繼來自泰國曼谷、擁有華裔血統的Pichaya‘Pam’Soontornyanakij,拿下2025年「世界最佳女主廚(The World's Best Female Chef)」榮銜後;由名廚鄭永麒(Vicky Cheng)創立、來自香港的「WING」餐廳,也拿下2025年「GIN MARE待客藝術獎(Gin Mare Art of Hospitality Award)」肯定;到目前為止,今年「世界50最佳餐廳」所提前公布的前兩個獎項,皆由亞洲餐廳囊括。

2025年「世界50最佳餐廳」頒獎典禮,預定於6月19日(星期四)晚間,在義大利皮埃蒙特大區都靈的Lingotto Fiere會議中心舉行。「世界最佳女主廚」與「GIN MARE待客藝術獎」,是其中兩個在頒獎典禮前揭曉的獎項。

名廚鄭永麒出生於香港、成長於加拿大,在多倫多學習傳統法國料理,曾於法國名廚Daniel Boulud的紐約餐廳「Daniel」歷練。後來他決定返回香港尋根,在2015年創辦「VEA」,運用中式與在地食材,融合藍帶級法式烹飪技巧,講述香港飲食文化與他的童年回憶。

「WING」餐廳的前身,源自鄭永麒在「VEA」所進行的、採受邀入場制的「宵夜實驗廚房」,在2021年時正式演變成為新派中式餐廳「WING」,地點就位於「VEA」的下一個樓層。「WING」餐廳的命名,起源於主廚鄭永麒中文名字當中的「永」字,象徵著希望、韌性與堅持。

「WING」餐廳以11道菜時令品味菜單(Tasting Menu),讓饕客在經精心設計的用餐體驗之下,細膩感受傳統與創新的交匯,處處細節皆表露出「WING」透過食物講述香港故事的理念,對熱情款待的堅持,更是始終如一。

「我們很高興宣布 『WING』獲得2025年 『GIN MARE待客藝術獎』。」「世界50最佳餐廳」內容總監William Drew指出:『WING』的用餐體驗,超越了菜餚,恰似對中國深厚烹飪傳承的讚歌,重新詮釋並挑戰著每一個界限。 每一道菜皆是一段美食之旅,講述超越味覺的故事。」