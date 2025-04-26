浪琴、雷達、泰格豪雅 母親節推薦時計傳頌溫情

母親節很快要在約兩周後來臨，多個瑞士手表品牌包含泰格豪雅（TAG Heuer）、雷達（RADO）、浪琴（Longines）不約而同地推薦了節日主題表款，以鑽石鑲嵌、粉嫩色調或貴金屬，將為人子女的情意轉化為一整年的心意禮讚。

雖然今年贊助了F1一級方程式賽車大賽、並再度以Monaco計時碼表展現與速度的淵源，但泰格豪雅（TAG Heuer）的Carrera腕表也有著丁香紫、淡粉色兩款面盤。面盤上的小時時標並鑲嵌了11顆鑽石，讓女性在都會快節奏中依然保有自我的柔情一面，36毫米面盤下使用Calibre 7自動上鍊機芯，訂價約14萬3,000元，同系列另有精鋼與玫瑰金雙色金款搭配珍珠母貝面盤，訂價則約30萬9,600元。

母親的愛總不隨時光而減損，一如陶瓷的耐刮磨、歷久彌新。雷達（RADO）新款的LaCoupole系列以文藝復興建築中弧形穹頂為靈感，而Coupole正是「穹頂」之意，表款並有電漿陶瓷、黑色高科技陶瓷、拋光棕色高科技陶瓷三種不同表殼，皆搭配了穹頂球面藍寶石水晶鏡面。鏡面下的時標共鑲嵌11顆鑽石與及R218型石英機芯，帶來時間與日期顯示功能，面盤並將過如波浪般的打磨修飾、格外華美，訂價約在95,700元至99,400元不等。