浪琴、雷達、泰格豪雅 母親節推薦時計傳頌溫情
母親節很快要在約兩周後來臨，多個瑞士手表品牌包含泰格豪雅（TAG Heuer）、雷達（RADO）、浪琴（Longines）不約而同地推薦了節日主題表款，以鑽石鑲嵌、粉嫩色調或貴金屬，將為人子女的情意轉化為一整年的心意禮讚。
雖然今年贊助了F1一級方程式賽車大賽、並再度以Monaco計時碼表展現與速度的淵源，但泰格豪雅（TAG Heuer）的Carrera腕表也有著丁香紫、淡粉色兩款面盤。面盤上的小時時標並鑲嵌了11顆鑽石，讓女性在都會快節奏中依然保有自我的柔情一面，36毫米面盤下使用Calibre 7自動上鍊機芯，訂價約14萬3,000元，同系列另有精鋼與玫瑰金雙色金款搭配珍珠母貝面盤，訂價則約30萬9,600元。
母親的愛總不隨時光而減損，一如陶瓷的耐刮磨、歷久彌新。雷達（RADO）新款的LaCoupole系列以文藝復興建築中弧形穹頂為靈感，而Coupole正是「穹頂」之意，表款並有電漿陶瓷、黑色高科技陶瓷、拋光棕色高科技陶瓷三種不同表殼，皆搭配了穹頂球面藍寶石水晶鏡面。鏡面下的時標共鑲嵌11顆鑽石與及R218型石英機芯，帶來時間與日期顯示功能，面盤並將過如波浪般的打磨修飾、格外華美，訂價約在95,700元至99,400元不等。
浪琴的迷你多情Mini Dolce Vita系列則有一組18K雙色金表款，21.50 X 29.00 X 6.75毫米的纖小尺寸卻有著方正輪廓。手表面盤經多重修飾包含銀色flinqué機刻雕花、變形的羅馬漆繪藍色數字時標、軌道式的分鐘刻度，表款再細分為黃金或玫瑰金、無鑽或鑲鑽合計四種組合，表圈兩側鑲嵌的38顆鑽石則皆為Top Wesselton IF-VVS等級、總重約0.456克拉，讓母愛如鑽石火光、恆常閃耀。
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