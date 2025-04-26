踅寶島、呷好味 中友百貨「寶島美食物產展」登場

喜愛台灣各地特色美食與物產的民眾有福了！台中中友百貨即日起至5月11日盛大舉辦「寶島美食物產展」，邀請消費者踅寶島、呷好味，感受新台灣味，全力搶攻母親節檔期商機。

活動集結了35家全台多樣傳統與創新美味，展售豐富的地方特產、人氣糕點、農特產品等，現場更特別邀請來自金門的7家知名品牌聯袂參展，讓消費者不必遠行，就能一站品味。

此次展覽匯聚台灣南北各地的經典美食與手作好物，包括鹿港彥仲麵茶、台南冠騰的魚、板橋知名餅店新勝發、台南玉井之門、彰化縣北斗鎮農會等在地風味，琳瑯滿目的商品滿足所有味蕾需求。

展場一大亮點，莫過於來自金門的7家代表性物產品牌，包含經典不敗的馬家麵線，以獨特手工日曬技術打造出Q彈滑順的口感；聖祖貢糖、陳金福號貢糖則帶來古法製作花生貢糖，香脆不黏牙，是伴手禮首選。

此外，還有具代表性的一條根系列產品，包含貼布、精油與舒緩用品，深受長輩族群青睞，是家庭常備的保健好物。

適逢母親節檔期，中友百貨也特別推出全館加碼回饋活動，即日起至5月12日期間，化妝品滿2,000元贈400點、全館消費滿3,000元贈600點、名品/珠寶/大家電滿5,000元贈1,000點、iStore/法雅客/SAMSUNG滿10,000元贈1,000點。

即日起推出「2025中友兒童劇場-地球寶貝大冒險」贈票，由YOYO家族、阿奇幼幼園，特別來賓妙妙犬布麗演出，活動期間當日持中友APP於百貨店內累積滿3,000元贈票券1張，或扣抵家族點數300點即可兌換票券1張。

此外，4月26日至4月27日、5月3日至5月4日再推出二波獨家會員禮，當日持中友APP或家族卡於百貨店內單筆滿1,500元即可兌換會員禮乙份。活動期間於中友APP扣抵10點即可兌換1組幸運號碼，有機會將市價190萬元VOLVO高效輕油電車開回家。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，舉辦寶島美食物產展旨在推廣台灣各地的文化與物產，也提供在地消費者能親身接觸，並品嚐這些平時難以購得的特色商品。