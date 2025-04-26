美網天才來助陣！Miu Miu推Coco Gauff三方聯名系列
Miu Miu近年和New Balance聯名的系列叫好又叫座，不僅持續燃起一陣時尚精品與運動鞋的聯名，連帶也掀起一波改裝鞋帶和芭蕾舞鞋風潮。Miu Miu最新動作是找上了女子職業網球小天后、年僅21歲的Coco Gauff三方合作。
現今職業女子網球好手中，除了大小威廉絲、大坂直美（Ōsaka Naomi）外，2004年出生的Cori Dionne "Coco" Gauff（以下簡稱Coco）則是在2022年獲得WTA雙打世界排名第一、2023年更以19歲之姿拿下首個大滿貫冠軍。但別忘了21歲的Coco Gauff也是一位愛美、自信的年輕女孩，像是去年奧斯卡金像獎她便受邀參加，並以一身寶石洋裝搭配勞力士表款出席典禮。
這回Miu Miu X New Balance X Coco Gauff的聯名系列將包含結合金屬光澤皮革、網布的新款Miu Miu X New Balance鞋款，更帶來包含襪子、運動護腕、僅身球衣、連帽運動外套的全系列商品；同時Miu Miu也預告了：Coco Gauff將在2025年5月的羅馬、6月的柏林，以及8月的辛辛那提系列賽事中穿上Miu Miu X New Balance的服裝與運動鞋。
想入手？還要再等等，據了解New Balance x Miu Miu與Coco Gauff合作系列將從9月10日起在全球指定Miu Miu專門店和品牌官方網站、同步限量開賣。
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