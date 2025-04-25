快訊

腦部動脈腫瘤變大！許藍方自曝近況 簽下遺囑送醫「緊急動刀」

蔡正元曝日本前高官警告「賴清德出手整肅」 本人發聲抗議了

聽新聞
0:00 / 0:00

Baccarat紅瓶塞威酒瓶太夢幻 5/12調價前這樣買最划算

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
母親節檔期一次收藏哈寇特紅瓶塞威酒瓶+愛心紅高腳杯各1件，將贈送Baccarat紅色八角托盤（30×23cm）1件。圖／法國巴卡拉水晶提供
母親節檔期一次收藏哈寇特紅瓶塞威酒瓶+愛心紅高腳杯各1件，將贈送Baccarat紅色八角托盤（30×23cm）1件。圖／法國巴卡拉水晶提供

母親節將至，來自法國的百年奢華水晶品牌巴卡拉（Baccarat），以代表品牌精神的紅色水晶工藝，獻上一系列奢華新品。這次主打「I LOVE MOM限定預購組」，一次收藏經典哈寇特（Harcourt）紅瓶塞威士忌酒瓶與愛心紅高腳杯，預購再贈紅色八角漆器托盤。該組合預計5月12日將全面調漲，現在入手最划算。

哈寇特高腳杯自1841年上市以來，就以獨特的六面平面切割杯身與六邊形底座造型而聞名，現於杯身上飾上精緻手工心形雕刻圖案，並妝點紅寶石杯梗，完美化身成愛的使者，為您表達各種愛意，台灣限量僅20件，每件定價16,900元。

哈寇特紅瓶塞威士忌酒瓶採用最純淨的水晶製成，以迷人的方式捕捉光線，映射每款烈酒的美麗色澤。獨特的紅水晶酒瓶塞是由透明水晶與24K純金金粉融合燒製而成，此獨步全球的絕佳工藝，讓「Baccarat紅」成為品牌識別標誌。

即日起至5月12日前預購「I LOVE MOM限定組」，即可一次收藏紅瓶塞酒瓶與紅色愛心高腳杯各一件，再贈市值不菲的紅色八角托盤。此托盤由越南漆器工坊手工製作，經15層漆工與多日自然乾燥，並附有印有Baccarat標誌的環保皮革底墊，兼具實用性與收藏價值。

除紅瓶款式，Baccarat也推出靈感來自埃及知名世界遺址盧克索（LOUXOR）與金字塔造型的「盧克索酒樽威杯一瓶四杯組」，設計師湯瑪斯．貝斯堤（Thomas Bastide）運用鑽石切割雕飾出立體輪廓，八角形紅色瓶塞頂部刻有品牌「B」字樣，搭配透明酒器，呈現古文明與當代奢華的交融魅力。

搶在調價前購入，不僅擁有最完整的法式奢華組合，還能享受限量贈禮，一次擁有經典、設計與精工的多重驚喜。想用最優惠價格寵愛媽媽或犒賞自己，現在正是時候。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

24公分高的哈寇特紅瓶塞威士忌酒瓶，定價60,700元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供
24公分高的哈寇特紅瓶塞威士忌酒瓶，定價60,700元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供
盧克索酒樽威杯1瓶4杯，定價138,900 元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供
盧克索酒樽威杯1瓶4杯，定價138,900 元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供
15公分高的哈寇特高腳杯，定價16,900元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供
15公分高的哈寇特高腳杯，定價16,900元（5/12調價，定價請以店櫃公告為準）。圖／法國巴卡拉水晶提供

品牌 水晶 設計師

延伸閱讀

農曆4月運勢(上)／鼠會破財、蛇有血光災、兩動物特別勞碌

哥德式建築藏細節 RICHARD MILLE陀飛輪 聖光流轉

Motorola推出AI版折疊機Razr Ultra 搭配時尚風耳機

中國踏春改瘋「挖礦」 網上分享挖水晶、橄欖石攻略

相關新聞

Club Monaco 2025春夏上市 大秀紐約都會風愜意日常

簡約和簡單不同，簡約是經過精密計算後、返璞歸真的洗鍊。緣自紐約的服裝品牌Club Monaco近日發表2025春夏系列，...

Baccarat紅瓶塞威酒瓶太夢幻 5/12調價前這樣買最划算

母親節將至，來自法國的百年奢華水晶品牌巴卡拉（Baccarat），以代表品牌精神的紅色水晶工藝，獻上一系列奢華新品。這次...

母親節檔期端新菜 台南老爺行旅曝訂位未湧現原因

美國總統川普暫緩對等關稅的政策，相關影響持續發酵中。近期迎來母親節、端午節檔期，台南老爺行旅今公布店內人氣餐廳新菜色，創...

Burberry母親節推薦新款Highlands包 以質感暖心守護

英倫時尚品牌Burberry近日發表了母親節形象廣告，邀請美國資深女星Jerry Hall與兩位女兒、兩位孫子一同入鏡，...

哥德式建築藏細節 RICHARD MILLE陀飛輪 聖光流轉

看似一眼能看透的事物，在大自然中卻總擁有最神奇的力量，例如空氣、例如水、例如光。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILL...

媽咪鐵人三項開戰！新竹SOGO結合趣味活動與豪禮拚人氣

百貨業迎戰上半年補貨潮與母親節商機，新竹SOGO自4月26日至5月11日啟動母親節檔期促銷活動，主打多重滿額贈與獨家體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。