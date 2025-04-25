Baccarat紅瓶塞威酒瓶太夢幻 5/12調價前這樣買最划算

母親節將至，來自法國的百年奢華水晶品牌巴卡拉（Baccarat），以代表品牌精神的紅色水晶工藝，獻上一系列奢華新品。這次主打「I LOVE MOM限定預購組」，一次收藏經典哈寇特（Harcourt）紅瓶塞威士忌酒瓶與愛心紅高腳杯，預購再贈紅色八角漆器托盤。該組合預計5月12日將全面調漲，現在入手最划算。

哈寇特高腳杯自1841年上市以來，就以獨特的六面平面切割杯身與六邊形底座造型而聞名，現於杯身上飾上精緻手工心形雕刻圖案，並妝點紅寶石杯梗，完美化身成愛的使者，為您表達各種愛意，台灣限量僅20件，每件定價16,900元。

哈寇特紅瓶塞威士忌酒瓶採用最純淨的水晶製成，以迷人的方式捕捉光線，映射每款烈酒的美麗色澤。獨特的紅水晶酒瓶塞是由透明水晶與24K純金金粉融合燒製而成，此獨步全球的絕佳工藝，讓「Baccarat紅」成為品牌識別標誌。

即日起至5月12日前預購「I LOVE MOM限定組」，即可一次收藏紅瓶塞酒瓶與紅色愛心高腳杯各一件，再贈市值不菲的紅色八角托盤。此托盤由越南漆器工坊手工製作，經15層漆工與多日自然乾燥，並附有印有Baccarat標誌的環保皮革底墊，兼具實用性與收藏價值。

除紅瓶款式，Baccarat也推出靈感來自埃及知名世界遺址盧克索（LOUXOR）與金字塔造型的「盧克索酒樽威杯一瓶四杯組」，設計師湯瑪斯．貝斯堤（Thomas Bastide）運用鑽石切割雕飾出立體輪廓，八角形紅色瓶塞頂部刻有品牌「B」字樣，搭配透明酒器，呈現古文明與當代奢華的交融魅力。

搶在調價前購入，不僅擁有最完整的法式奢華組合，還能享受限量贈禮，一次擁有經典、設計與精工的多重驚喜。想用最優惠價格寵愛媽媽或犒賞自己，現在正是時候。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康