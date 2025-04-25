Club Monaco 2025春夏上市 大秀紐約都會風愜意日常

簡約和簡單不同，簡約是經過精密計算後、返璞歸真的洗鍊。緣自紐約的服裝品牌Club Monaco近日發表2025春夏系列，全數男女裝以實用主義兼具自在風格並搭配精緻剪裁，展現遊走於商務與休閒之間的紐約大都會日常。

Club Monaco的2025春夏女裝以全年可穿搭的單品為大方向，並以層次學院風（Preppy Layers）、透膚元素（Sheer Elements）為聚焦。條紋襯衫、修身POLO衫、卡其短褲、細針織毛衣等單品率性也甜美，而透膚則是近年時尚產業的設計大方向，並以針織與織品，展現若隱若現的微性感，時而都會俐落、時而親切可人。