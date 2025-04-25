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Club Monaco 2025春夏上市 大秀紐約都會風愜意日常

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Club Monaco 2025春夏系列以實用主義兼具自在風格並搭配精緻剪裁，展現遊走於商務與休閒風格之記得紐約大都會日常。圖／Club Monaco提供
Club Monaco 2025春夏系列以實用主義兼具自在風格並搭配精緻剪裁，展現遊走於商務與休閒風格之記得紐約大都會日常。圖／Club Monaco提供

簡約和簡單不同，簡約是經過精密計算後、返璞歸真的洗鍊。緣自紐約的服裝品牌Club Monaco近日發表2025春夏系列，全數男女裝以實用主義兼具自在風格並搭配精緻剪裁，展現遊走於商務與休閒之間的紐約大都會日常。

Club Monaco的2025春夏女裝以全年可穿搭的單品為大方向，並以層次學院風（Preppy Layers）、透膚元素（Sheer Elements）為聚焦。條紋襯衫、修身POLO衫、卡其短褲、細針織毛衣等單品率性也甜美，而透膚則是近年時尚產業的設計大方向，並以針織與織品，展現若隱若現的微性感，時而都會俐落、時而親切可人。

男裝則以「漫步於城市的優雅紳士」為主題，並強調經典再現（Seasonal Classics）與春季風格更新（Spring Edit）；前者將春夏透氣的亞麻材質結合了當代的剪裁，讓男士在硬挺的西裝與街頭中找到完美平衡，同時Club Monaco並推薦了可輕鬆混搭的單品：例如西裝褲搭配棉質上衣，平口休閒褲搭配樂福鞋、或是條紋淺藍色古巴襯衫搭配藍色長褲，從容展現超越季節的實穿愜意風格。

Club Monaco 撞色小翻領男士Polo上衣，6,900元。圖／Club Monaco提供
Club Monaco 撞色小翻領男士Polo上衣，6,900元。圖／Club Monaco提供
Club Monaco 亞麻混紡背心，8,900元；亞麻混紡休閒短褲，5,900元。圖／Club Monaco提供
Club Monaco 亞麻混紡背心，8,900元；亞麻混紡休閒短褲，5,900元。圖／Club Monaco提供
Club Monaco的2025春夏女裝以全年可穿搭的單品為大方向，並以層次學院風（Preppy Layers）、透膚元素（Sheer Elements）為聚焦。
Club Monaco的2025春夏女裝以全年可穿搭的單品為大方向，並以層次學院風（Preppy Layers）、透膚元素（Sheer Elements）為聚焦。

穿搭 紐約 西裝

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