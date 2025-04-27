看完《苦盡柑來遇見你》想立刻飛濟州島！9大必訪人氣景點一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「濟州島人氣景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的濟州島9大人氣景點。

濟州島是位於韓國本土西南方的海島，因純樸美麗的風土景致及豐富的海洋資源而廣受歡迎，不少知名綜藝與韓劇，如《孝利家民宿》及近期爆紅的《苦盡柑來遇見你》，都曾在此取景，使其成為韓國人鍾愛的旅遊勝地，也因離台灣僅需兩小時的航程，成為不少我國旅客的度假新選擇。

漫遊牛島嚐香濃花生超愜意！ 城山日出峰眺望大海心曠神怡

▲ 網友熱議9大濟州島人氣景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對濟州島人氣景點的討論，以濟州島本島東側的小島「牛島」最受熱議，許多人會特地安排一日遊，租借可愛的機車或腳踏車，悠閒地環島漫遊。有網友直呼「不去牛島的濟州行一定是不完美的」，大讚「前後讓我玩過五次，每次去過都還是會再期待下次」；另一位網友也分享牛島是他在濟州島最喜歡的行程，騎著電動自行車慢慢晃「大概3小時左右就可以繞完牛島」，「一邊是山一邊是海，真的非常愜意」，並補充「牛島最知名的就是出產於此地的花生」，強調牛島花生是「必吃美食」。便有旅客「應景點了花生奶油拿鐵/花生霜淇淋及花生巴斯克蛋糕」，後給予高度好評「花生奶油濃郁」、「散發濃濃花生香」，能夠以悠閒的步調品嚐美食，讓牛島成為許多旅客的必訪之處。

而位於濟州島最東端的世界遺產「城山日出峰」也廣受關注，有旅客形容這裡「地形壯觀，更可以爬到火山口頂端，眺望浩瀚的地平線」，是欣賞日出的熱門景點，若在其他時間造訪，同樣也能欣賞美麗的風光，「沿途可以欣賞到奇特的岩石和多樣的地形，讓人心曠神怡」、「站上頂端的那一刻，視野瞬間開闊，迎面吹來的海風，眼前是一望無際的藍色大海，真的會讓人感動不已」！不過，許多網友也提醒此處需攀爬不少台階，「上山不遠但需要好腳力」，提醒大家要注意自身體能。此外，在春季時，民眾還可以在山腳下的金黃油菜花田拍照，讓許多人驚呼「美不勝收，景色十分迷人」，是造訪濟州島不可錯過的景點。

位於島中央的南韓最高峰「漢拏山」同樣吸引許多登山愛好者朝聖，漢拏山國家公園規劃有多條不同難度的登山路線，無論是登山新手或資深山友都能飽覽翠綠美景。一位網友分享熱門路線「靈室登山口到威勢岳避難所」的登山經驗，認為是CP值超高的半日行，4小時的路程難度不高，「雖然有些路段的坡度稍嫌陡峭，但是可以欣賞到近在眼前的漢拏山，更多樣化的秀麗景色和濟州島獨有的山岳地形」，讓他非常滿意。也有挑戰8小時登頂路線的網友分享心得，指出漢拏山有「非常好的高山展望視野」，「沿途太美都在驚訝中賞景拍照」，且「步道維護非常好」，十分推薦大家來此健行！

除了以上景點外，設施眾多的大型樂園「神話世界」、美食天堂「東門市場」及海景絕美的「涯月邑」亦是廣受歡迎的選擇，當地眾多的特色咖啡廳同樣也是濟州島的魅力所在。你也對這座被藍天與海景包圍的小島充滿嚮往嗎？在開始計劃旅程前，不妨參考網友們熱議的人氣景點，體驗濟州島的獨特風情吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「濟州島人氣景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/01-2025/04/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw