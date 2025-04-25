母親節檔期端新菜 台南老爺行旅曝訂位未湧現原因

美國總統川普暫緩對等關稅的政策，相關影響持續發酵中。近期迎來母親節、端午節檔期，台南老爺行旅今公布店內人氣餐廳新菜色，創意精緻料理但維持平易近人價格，業者直言，關稅政策感受到消費力的緊縮，目前母親節檔期訂位比去年下滑。

老爺行旅的甘粹餐廳以創意主菜搭配吃到飽沙拉吧，是精緻聚餐選擇之一，行旅指出，由於關稅政策尚未底定，感受到民眾消費相對保守，不如以往果決，尤其大公司客戶恐怕心力仍在關稅會對自家的影響，讓訂單減少，以往此時母親節訂位都達7、8成，目前僅5成。

老爺行旅此次端午節粽子禮盒也於9日公布，業者直言，「往年的大客戶都還沒有下訂！」訂單還不到去年一半。

老爺行旅表示，甘粹餐廳5月5日推出全新主菜，主廚許德正以創新手法結合多國料理元素，主菜部分，「香煎青魽魚佐白酒洋菇奶油醬」以日本料理常用的青魽魚，炙烤到外酥內嫩並搭配白酒洋菇奶油醬，融合洋蒸和蒜香；「爐烤櫻桃鴨胸佐紅酒野莓醬」香料醃製24小時的櫻桃鴨胸，先煎到7分熟，佐以酸甜紅酒野莓醬。

「迷迭香紅酒燉羊膝」則以迷迭香與紅酒醃漬再慢燉的羊膝，搭配番茄紅醬；「碳烤豬戰斧佐玉米糕」戰斧豬排以迷迭香及橄欖油醃漬，再經過燉煮及碳烤，搭配奶油玉米糕，風味獨特；「慢烤手撕豬鮮蝦起司軟法堡附松露薯條」專為親子客群設計，手撕豬肉、鮮蝦、起司結合在酥軟法國麵包中，層次豐富。