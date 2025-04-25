Burberry母親節推薦新款Highlands包 以質感暖心守護

英倫時尚品牌Burberry近日發表了母親節形象廣告，邀請美國資深女星Jerry Hall與兩位女兒、兩位孫子一同入鏡，展現了三代同堂的親密感情，更有世代傳承的祝福與感念。

在形象視覺與影片中，Burberry風衣成為了穿越時光與時代的經典單品，並延伸至洋裝與外套，展現永恆與優雅，更有小大人穿上豐義的童趣討喜；以柔和罌粟花印花與水彩格紋增添細膩氣息的絲巾，成為了女性、母女之間的柔情象徵，同時Burberry格紋也出現在如太陽眼鏡、包款、披肩等配件中；Burberry本季並推出新款Highlands包款，並使用新一代的EKD戰馬騎士圖騰，包含托特包、斜背包與肩背包皆採用了防潑水亮面處理，像是母親的愛不因風雨而更迭、更顯溫暖呵護。

於此同時，瑞士百年精品BALLY的母親節推薦則有一系列小巧隨身的Beckett斜背包，包款有著粉紅、粉藍與粉綠三種色彩，除了窄背帶上加以金屬裝飾，翻蓋處再裝飾以吊掛了牛鈴的別針設計，訂價全數為38,800元，可成為俏皮的母女包；鞋款則推薦Ballyrina鉚釘平底鞋或鉚釘瑪莉珍鞋，懷舊風格中但加入略帶叛逆的鉚釘元素，讓媽媽展現街頭活力、與時光逆行。