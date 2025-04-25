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Burberry母親節推薦新款Highlands包 以質感暖心守護

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Christian Louboutin Miss Z 80高跟鞋，34,800元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Miss Z 80高跟鞋，34,800元。圖／Christian Louboutin提供

英倫時尚品牌Burberry近日發表了母親節形象廣告，邀請美國資深女星Jerry Hall與兩位女兒、兩位孫子一同入鏡，展現了三代同堂的親密感情，更有世代傳承的祝福與感念。

在形象視覺與影片中，Burberry風衣成為了穿越時光與時代的經典單品，並延伸至洋裝與外套，展現永恆與優雅，更有小大人穿上豐義的童趣討喜；以柔和罌粟花印花與水彩格紋增添細膩氣息的絲巾，成為了女性、母女之間的柔情象徵，同時Burberry格紋也出現在如太陽眼鏡、包款、披肩等配件中；Burberry本季並推出新款Highlands包款，並使用新一代的EKD戰馬騎士圖騰，包含托特包、斜背包與肩背包皆採用了防潑水亮面處理，像是母親的愛不因風雨而更迭、更顯溫暖呵護。

於此同時，瑞士百年精品BALLY的母親節推薦則有一系列小巧隨身的Beckett斜背包，包款有著粉紅、粉藍與粉綠三種色彩，除了窄背帶上加以金屬裝飾，翻蓋處再裝飾以吊掛了牛鈴的別針設計，訂價全數為38,800元，可成為俏皮的母女包；鞋款則推薦Ballyrina鉚釘平底鞋或鉚釘瑪莉珍鞋，懷舊風格中但加入略帶叛逆的鉚釘元素，讓媽媽展現街頭活力、與時光逆行。

此外緣起於法國的鞋履設計師品牌Christian Louboutin則推薦了包含Miss Z 80、CL Moc Lug Fla與Trailnrun Donna Flat等鞋款；其中Miss Z 80具有修長鞋楦與品牌經典的紅底跟，屬於平底鞋的CL Moc Lug Fla則在鞋面裝飾了品牌首字母縮寫的CL金屬裝飾與厚實鞋底；想要輕快跑跳則可看看運動風格、尼龍鞋帶的Trailnrun Donna Flat，明亮輕快的配色，帶媽媽優雅迎向下一趟愉悅的人生旅程。

Burberry 皂白色中型Highlands托特包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry 皂白色中型Highlands托特包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry近日發表了母親節形象廣告，邀請美國資深女星Jerry Hall展現三代同堂的親密，更有世代傳承的祝福感念。圖／Burberry提供
Burberry近日發表了母親節形象廣告，邀請美國資深女星Jerry Hall展現三代同堂的親密，更有世代傳承的祝福感念。圖／Burberry提供
BALLY Bechett斜背包粉色款，38,800元。圖／BALLY提供
BALLY Bechett斜背包粉色款，38,800元。圖／BALLY提供
Christian Louboutin CL Moc Lug Fla黑色平底鞋，38,800元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin CL Moc Lug Fla黑色平底鞋，38,800元。圖／Christian Louboutin提供
Burberry 米色長版Castleford風衣，95,000元。圖／Burberry提供
Burberry 米色長版Castleford風衣，95,000元。圖／Burberry提供
BALLY Bechett斜背包粉藍色款，38,800元。圖／BALLY提供
BALLY Bechett斜背包粉藍色款，38,800元。圖／BALLY提供

Burberry 品牌 母親節

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