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哥德式建築藏細節 RICHARD MILLE陀飛輪 聖光流轉

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RM75-01陀飛輪機芯大量施以5N紅金PVD處理，為冰冷的零件賦予了溫暖調性。圖／RICHARD MILLE提供
RM75-01陀飛輪機芯大量施以5N紅金PVD處理，為冰冷的零件賦予了溫暖調性。圖／RICHARD MILLE提供

看似一眼能看透的事物，在大自然中卻總擁有最神奇的力量，例如空氣、例如水、例如光。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE發表了新款RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表。看似穿透性強、透光度高的藍寶石水晶同時在機芯中藏入了歐洲中世紀盛行的哥德式建築特色，也當代、也古典，展現複合的時代之美。

高輕量化、超薄、鏤空機芯、複雜功能，幾乎已可與RICHARD MILLE的表款劃上等號，相形之下、六點鐘方向的飛行陀飛輪（Tourbillon），對RICHARD MILLE或只是小菜一碟、信手拈來。

然這一枚RM75-01飛行陀飛輪機芯的特色之處，還在於意念上的革新。機芯設計融入了哥德式建築的特色，並在多處細節令人聯想到教堂；像是表圈與機芯的側面結構神似歌德式建築的肋拱式結構，12點鐘方向的飛行發條盒（Flying Barrels）則猶如巴黎聖母院放射狀的彩繪玻璃「玫瑰花窗」；以兩個三角形重疊的五級鈦合金底板因為高度鏤空，呈現了如金屬蕾絲般的裝飾效果，同時由於底板再經5N紅金PVD處理，為機芯零件的銀灰色、咖啡色，賦予了溫暖氣息、同時沖淡了金屬原本的冷硬調性。

欣賞的視線由外而內，藍寶石水晶表殼正是表款的另一特色。RICHARD MILLE從2012年開始使用透明的藍寶石水晶表殼，並持續展現了在色彩、透視度上的挑戰；然而彩色藍寶石水晶相較於透明藍寶石水晶的生成不易，更在於必須在晶體結構中融入金屬氧化物因此生成了色彩，但為了避免色澤不均勻或氣泡現象，更仰賴溫度的精密控制、也是彩色藍寶石水晶表款稀少的主因。

由於（人工）藍寶石的硬度為莫氏9度、2,000維氏，僅次於鑽石的強悍，高度耐刮擦，所以表款零件的加工也需要以微米級為誤差標準。本次的RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表又分三色：全透明藍寶石水晶、透明藍寶石水晶表殼搭配淡紫色藍寶石水晶底蓋，以及透明藍寶石水晶表殼搭配藍色藍寶石水晶底蓋。當光線穿透自由穿透表殼的時候，也頗像是歐洲中古世紀教堂裡的馬賽克玻璃，流瀉出了關於聖人事蹟或是恩典的故事。

但要從數十公斤的原石中切削出一只三件式表殼便要耗費1,000小時工序，打磨工序更要持續40天無間斷、驗證了一寸光陰一寸金的硬道理，表款各限量10或15只，價格店洽。

雙三角疊合的鈦金屬底板、藍寶石水晶鏡面、哥德式肋拱結構，全數都在RM75-01飛行陀飛輪機芯中無違和展現。圖／RICHARD MILLE提供
雙三角疊合的鈦金屬底板、藍寶石水晶鏡面、哥德式肋拱結構，全數都在RM75-01飛行陀飛輪機芯中無違和展現。圖／RICHARD MILLE提供
除了運用透明的藍寶石水晶表殼，表冠與底板的材質與色彩豐富了手表的整體印象。圖／RICHARD MILLE提供
除了運用透明的藍寶石水晶表殼，表冠與底板的材質與色彩豐富了手表的整體印象。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，搭配藍色藍寶石水晶底蓋，限量10只。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，搭配藍色藍寶石水晶底蓋，限量10只。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，搭配淡紫色藍寶石水晶底蓋，價格店洽。限量10只。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，搭配淡紫色藍寶石水晶底蓋，價格店洽。限量10只。圖／RICHARD MILLE提供
雖然是當代科技與技術力的結晶，但RM75-01陀飛輪機芯卻藏入了古典的哥德式建築與教堂意念。圖／RICHARD MILLE提供
雖然是當代科技與技術力的結晶，但RM75-01陀飛輪機芯卻藏入了古典的哥德式建築與教堂意念。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，限量15只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，限量15只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
透明的藍寶石水晶底蓋不僅可以欣賞5N紅金PVD的鈦金屬底板，底蓋上並有限量編號。圖／RICHARD MILLE提供
透明的藍寶石水晶底蓋不僅可以欣賞5N紅金PVD的鈦金屬底板，底蓋上並有限量編號。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，一次推出三種彩色配置，如水般清澈流動、如光般自由穿透。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，一次推出三種彩色配置，如水般清澈流動、如光般自由穿透。圖／RICHARD MILLE提供
高比例的鏤空機芯、將讓光線自由穿透其中。圖／RICHARD MILLE提供
高比例的鏤空機芯、將讓光線自由穿透其中。圖／RICHARD MILLE提供

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