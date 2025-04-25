媽咪鐵人三項開戰！新竹SOGO結合趣味活動與豪禮拚人氣

百貨業迎戰上半年補貨潮與母親節商機，新竹SOGO自4月26日至5月11日啟動母親節檔期促銷活動，主打多重滿額贈與獨家體驗，回饋幅度最高達17.3%，搶攻桃竹苗家庭客層與高端消費族群。還有結合收納、估價與摺衣挑戰的「媽咪鐵人三項」比賽。

活動期間，百貨服飾單日累計滿6000元贈600元、大家電單筆滿1萬元贈1000元、珠寶、名瓷、施舒雅與冷氣空調單筆滿1萬元亦贈500元。若搭配中信SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付，消費者最高可享17.3%的回饋。

身為桃竹苗地區潮流指標百貨，新竹SOGO本次活動集結多家國際品牌打造沉浸式購物體驗。包括全台獨家的Dyson Supersonicr™輕量吹風機新品展示會（僅325克），以及雅詩蘭黛白金級奢寵護膚SPA、資生堂ELIXIR膠原體驗、海洋拉娜花屋活動、CHANEL與DIOR彩妝與花藝互動，提供消費者一站式美妝與精品享受。

新竹SOGO店長祝平政指出：「面對景氣波動，我們以最具競爭力的商品與優惠回饋大新竹地區消費者。」此次百貨蒐羅多款折扣與贈品組合，例如「POLA B.A乳液N組」原價1萬5089元，特價6900元，僅為原價46折；「I-PRIMO立約套戒」滿7萬元即贈櫻花粉色咖啡機；「OSIM五感養身椅」原價28萬8800元，特價23萬6800元，再加贈3000元商品券，實用與奢華兼具。

看準竹科高收入族群，新竹SOGO亦針對VIP會員推出高額回饋方案，單筆滿5萬元贈3000元電子抵用券、滿10萬元加贈餐廳抵用券、滿30萬元則可獲限量「飛利浦星海氣炸鍋」、LA PRAIRIE魚子美顏三件組及護膚療程，展現頂級客層專屬禮遇。

此外，活動期間滿額即贈多款實用來店禮。4月26日至5月11日，單筆滿2000元可兌換保溫保冷袋、洗碗精、洗衣霸等實用品；5月3日至4日刷遠銀信用卡贈陶瓷碗，5月9日至11日刷中信聯名卡滿1000元再送保冷袋。凡單筆消費滿2000元更可抽「職人家事清潔服務36小時」共10名。