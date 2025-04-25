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王品集團把媽寵上天！阪前送海鮮珠寶盒 青花驕推驕海臻宴

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
驕海臻宴4人套餐，匯集明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚等海鮮盤，份量超澎湃。王品集團/提供
驕海臻宴4人套餐，匯集明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚等海鮮盤，份量超澎湃。王品集團/提供

母親節快到了，王品集團用好料把媽媽寵上天，即日起到5月31日，王品集團旗下「阪前鉄板焼き」推出到店用餐出示活動畫面，就送價值680元黑鑽海鮮珠寶盒，能品嚐魚子醬、鱒魚卵及炙燒龍膽石斑魚肉堆疊的極鮮美味。「青花驕」，4月28日-5月31日端驕海臻宴4人套餐，有匯集明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚等澎派海鮮盤，牛三拼盛宴及人氣肉品3選1、噴香滷味等多樣小點及副食，售價3,999元，海鮮控媽媽來吃，絕對能滿意。

網路票選第一名精品麻辣鍋「青花驕」，為媽媽打造專屬限定套餐，4月28日-5月31日推出驕海臻宴4人套餐、主打高級海鮮仙氣女神海宴內含明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚、特大文蛤、章魚花等5種海鮮，肉品則提供牛三拼盛宴乙份及小羔羊、特選豬梅花、滑嫩去骨雞腿肉3選1，一網打盡海陸美味。另外，還有鮮蝦滑、老油條、牽腸掛肚滷味拼盤等多款高人氣選擇。活動期間還能到王品瘋美食App領贈菜券，或出示粉絲團指定截圖，直接加菜松阪豬牡丹，保證媽媽看了心花朵朵開。

頂級鐵板品牌「阪前」，本次更特別邀請新生代人氣演員牧森參與影音拍攝，以迷你都市劇集形式，呈現忙碌生活中藏在心裡、難以說出口的親情關懷，透過美味鐵板料理成為拉近彼此距離的橋樑。「阪前」將傳統日料轉化為鐵板技法，搭配經典炙燒、香煎和燻烤等手法，打造稻燒日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚等時令旬鮮，帶來視、聽、嗅、味及觸覺等多重感官饗宴。為歡慶母親節到來，即日起到5月31日，至「阪前」用餐，出示活動畫面，即贈價值680元黑鑽海鮮珠寶盒一份。黑鑽海鮮珠寶盒以炙燒龍膽石斑魚肉為鋪底、點綴上有黑鑽石之稱的「魚子醬」及粒粒飽滿的鱒魚卵，以花形最中餅盛裝，以宛如盛開的璀璨花朵，款待最珍視的家人。

海鮮 王品集團

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