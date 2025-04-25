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FRIDAYS豬肋排「買1送1」！5月1日限期爽吃、外帶也行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
勞動節至Texas Roadhouse內用點主餐，加51元應援價享指定飲品調（圖為無酒精調飲）。圖／開展餐飲集團提供
勞動節至Texas Roadhouse內用點主餐，加51元應援價享指定飲品調（圖為無酒精調飲）。圖／開展餐飲集團提供

一年一度勞動節即將到來，為了慰勞辛苦打拼的職場勞工，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，同步推出5月1日一日限定優惠，讓大家大口吃肉、豪邁喝酒，犒賞自己也為工作生活充電。

TGI FRIDAYS繼三月引爆「瘋肋排」話題後，再度回應廣大饕客期待，5月1日當天全台門市祭出「炭烤豬肋排買一送一」活動，不論內用或外帶皆適用，每次至多「買二送二」，數量有限、送完為止。要注意的是，本優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。

同日，Texas Roadhouse則推出「CHEERS！$51為你應援」活動，凡內用點購任一主餐，加價51元即可享指定飲品乙杯，包含生力生啤酒、無酒精調飲及可續杯軟性飲料等，平均下殺半價，讓勞動節更添微醺快意。

不只勞動節優惠搶眼，兩品牌也同步推母親節限定套餐，滿足家庭聚餐需求。TGI FRIDAYS主打「獨佔媽咪雙人餐」（2,199元）與「犒賞媽咪四人餐」（4,099元），以南洋風味料理與夏日調酒傳遞對媽媽的熱情告白；更推出打卡送人氣開胃菜活動，只要用餐時拍下與媽媽擁抱合照並上傳社群，即贈香酥馬芝拉條乙份。

Texas Roadhouse也祭出「淑芬在哪裡？」創意活動，5月6日起一週內，只要媽媽名字中有「德」、「州」、「淑」、「芬」任一字（含同音），於門市出示證明並點購12oz.肋眼牛排，即可免費升級為16盎司超值大份量。同步推出雙人與四人母親節分享餐，多道經典菜色一次滿足。

無論是5月1日一日快閃優惠，還是5月6日起的母親節升級活動，開展集團都邀請消費者在春季節慶中用美食向自己與母親表達滿滿敬意。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TGI FRIDAYS2025母親節套餐以充滿熱帶風情的料理與飲品，象徵對媽媽恣意的愛。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS2025母親節套餐以充滿熱帶風情的料理與飲品，象徵對媽媽恣意的愛。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS挺勞工！勞動節當天任一風味碳烤豬肋排皆有優惠，每桌至多「買二送二」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS挺勞工！勞動節當天任一風味碳烤豬肋排皆有優惠，每桌至多「買二送二」。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse母親節套餐可一次擁有手工鮮切牛排、火烤冠軍豬肋排等料理，是嗜肉一族的最佳選擇。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse母親節套餐可一次擁有手工鮮切牛排、火烤冠軍豬肋排等料理，是嗜肉一族的最佳選擇。圖／開展餐飲集團提供

勞動節 母親節

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