魚子醬、和牛、活鮑魚全上桌　王品集團母親節出招寵媽

母親節將至，王品集團以美食傳遞溫情，祭出多款限定優惠與高端料理，讓民眾用好料寵愛媽媽。旗下「青花驕」與「阪前鉄板焼き」分別推出澎派鍋物與頂級鐵板套餐，搭配專屬加菜優惠，即日起至5月31日止限時開跑。

網路票選第一的麻辣鍋品牌「青花驕」，祭出期間限定「驕海臻宴4人套餐」，集結明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚、特大文蛤與章魚花等五款海味，搭配牛三拼盛宴與小羔羊、特選豬梅花、滑嫩去骨雞腿肉等人氣肉品三選一，還有滷味拼盤、鮮蝦滑、老油條等豐盛配菜，豪華海陸一網打盡，售價3,999元。活動期間出示王品瘋美食App贈菜券或官方粉絲團指定截圖，還能免費加碼松阪豬牡丹一份。

而頂級鐵板燒品牌「阪前」則以視、聽、嗅、味、觸五感饗宴為概念，推出多款旬味鐵板料理，包括稻燒日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃與南非活鮑魚等高檔食材。本次更邀請人氣新生代演員牧森拍攝系列迷你劇，以鐵板料理為親情橋樑，呼應節慶溫馨氛圍。

即日起至5月31日止，至全台「阪前」門市用餐並出示活動畫面，即可獲贈價值680元的「黑鑽海鮮珠寶盒」乙份，內含炙燒龍膽石斑魚肉、鱒魚卵與魚子醬，盛裝於花形最中餅中，象徵璀璨盛放的感謝之情。