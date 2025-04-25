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禮客母親節回饋祭出新高 Chloé馬鞍包現省1.3萬

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
內湖店歐洲時尚精品店MASSIMO GALLERIA，Chloé馬鞍包原價35,000元，特價21,480元。圖／禮客提供
內湖店歐洲時尚精品店MASSIMO GALLERIA，Chloé馬鞍包原價35,000元，特價21,480元。圖／禮客提供

面對物價通膨，購物更要精打細算，選對時間買更划算。禮客母親節檔期集結百大品牌，超過1,000個商品熱鬧登場，且優惠回饋更祭出歷年新高，從名品包款、運動單品、居家餐廚款款優惠價，無論是送禮或是自用，都能開心買。

禮客內湖店&公館店於4/25至5/19推出母親節活動，加碼優惠回饋為歷年新高，單筆5,000元送200元抵用券，滿1萬送400元抵用券，內湖店再加碼針對當日累計消費滿1萬送「100元十足折抵商品券」(限量500份，使用期限至5/31)、滿3萬送漾客日式料理500元餐券(限量100份，使用期限至5/31)。公館店同時推出當日累計滿6千元送限量夏日戶外野餐墊、滿1萬送100元十足折抵商品券(限量200份，使用期限至5/31)。

公館店New Balance精選休閒鞋原價3,080元，特價2,310元。圖／禮客提供
公館店New Balance精選休閒鞋原價3,080元，特價2,310元。圖／禮客提供

母親節送禮買什麼好？針對時尚精品族群，禮客內湖店歐洲時尚精品店MASSIMO GALLERIA推薦「Chloé馬鞍包」原價35,000元、特價21,480元。公館店「MOSCHINO心型肩背包」，原價79,800元、特價31,920元，此外內湖2館1樓Hama Boutique亞瑪精品複合精品專賣店，也提供歐美流行時尚精品，與多款母親節限定優惠商品。

台灣設計師服飾也有母親節強打優惠，內湖店「UUIN」麻紗薄外套原價9,800元、特價2,680元；「ST. JOHN」推出1折優惠針織外套原價43,500元、特價4,350元；「克萊亞」金蔥亞長洋裝原價23,800元、特價7,140元；「LINDARICO」花卉洋裝原價13,800元、特價5,000元。公館店推出「蔡佳瑾」女裝成套精選圖騰上衣搭配休閒褲裙原價9,660元、特價3,494元；「見本室」時尚百褶裙原價1,980元、特價990元。此外，禮客內湖2館1樓有台灣設計師專區還有設計師周裕穎個人品牌「JUST IN XX」、「汪俐伶WANGLILING」、「NIKI YEH」等，都可以用相對優惠價買到設計師作品。

STAUB馬卡龍拿鐵咖啡馬克杯6件組350ml原價4,080元，特價1,999元。圖／禮客提供
STAUB馬卡龍拿鐵咖啡馬克杯6件組350ml原價4,080元，特價1,999元。圖／禮客提供
ZWILLING可調節式研磨罐原價1,200元，優惠價1件8折、2件7折。圖／禮客提供
ZWILLING可調節式研磨罐原價1,200元，優惠價1件8折、2件7折。圖／禮客提供

購物之餘，針對母親節聚餐，禮客內湖店餐飲也特別推出限定套餐與優惠，像是西雅圖咖啡廳點購指定主廚餐點送中杯美式或紅茶；漾客日式料理推出內用單桌消費3,000元即贈「漾客5月份、6月份聯合餐點兌換券」(憑券可於5/1至5/31來店用餐可免費贈送「溫泉蛋蕎麥麵餐點」一份，6/1至6/30送「海藻鱈魚肝餐點」一份)；隨意吧義大利麵買1送1優惠。

此外，為歡慶禮客20年，更加碼推出APP新客限定禮，於4/25至5/19活動期間申辦禮客APP會員，身份證字號有2或0兩個數字者，憑當日禮客內湖店單筆消費3,000元發票，送「隨意吧可頌＋飲品套餐」一份(限量200份)；公館店送「限量100份精美好禮」。

內湖店克萊亞金蔥亞長洋裝原價23,800元，特價7,140元。圖／禮客提供
內湖店克萊亞金蔥亞長洋裝原價23,800元，特價7,140元。圖／禮客提供
內湖店adidas運動連帽外套原價2,490元，特價1,473元。圖／禮客提供
內湖店adidas運動連帽外套原價2,490元，特價1,473元。圖／禮客提供
OTTO防曬抗UV外套原價2,980元，特價1,000元。圖／禮客提供
OTTO防曬抗UV外套原價2,980元，特價1,000元。圖／禮客提供
內湖店UUIN麻紗薄外套原價9,800元，特價2,680元。圖／禮客提供
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內湖 母親節 特價

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