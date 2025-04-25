樂天皇朝「下午茶套餐半價」！湊湊火鍋新品飄茶香

隨著母親節到來，呷哺集團集結旗下「湊湊火鍋」與「呷哺呷哺」，推出應景新品與優惠方案。湊湊火鍋本次推出全新季節限定鍋物「東方美人鍋」，使用新竹的東方美人茶入湯，搭配竹笙、金華火腿、瑤柱和新鮮玉米等食材，以及無花果、雪梨、蜜棗、陳皮與龍眼，帶來甘醇清香的湯底風味，鴛鴦鍋450元，單鍋580元。同時還推出新品「日本鹿兒島極品火焰清酒和牛」、「火焰清酒黑松露蝦滑」，以日本鹿兒島A5和牛，以及拌入義大利松露醬的手工蝦滑為主角，上桌時淋上烈酒並點火燃燒，為食材賦予撲鼻酒香，每份各為990、520元。

此外，湊湊火鍋還有「東方美人茶香鱸魚片」同步登場，每份290元。店內並供應純粹東方美人茶、東方美人奶茶、東方美人珍珠奶茶、雲朵絲絨東方美人茶等4款主題飲品，每杯80～130元。即日起至5月7日期間，網路預約用餐並輸入優惠碼「coucou」，消費指定套餐即加贈「鮑魚」1份；4月29日至6月1日期間，每人消費滿1,500元，即可以488元加購「日本鹿兒島A5頂級和牛」，原價1,050元。同時段消費指定套餐，即可獲贈母親節精緻小卡包與專屬合照，並享東方美人茶系列買1送1。

「呷哺呷哺」針對母親節則推出「尊享海陸雙人套餐」內含有，「澳洲M7和牛」與「西班牙純種伊比利亞豬肉」搭配海鮮拼盤，原價1,780元，優惠價1,588元。呷哺呷哺同步推出「光泉牛奶鍋」，將芝士牛奶湯底倒入整瓶光泉鮮乳，母親節期間完成打卡，即加贈香濃芝士片1份。另外在活動期間點購尊享海陸雙人套餐，即贈「活力蛤蜊」1份（優惠不可併用）