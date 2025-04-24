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迎粉紅超跑徒步進香 7-ELEVEN限量開賣白沙屯隨取卡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
5月1日起7-ELEVEN全台門市限量發售白沙屯隨取卡。圖／7-ELEVEN提供
5月1日起7-ELEVEN全台門市限量發售白沙屯隨取卡。圖／7-ELEVEN提供

為迎接近30萬香燈腳追白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動，7-ELEVEN積極搶攻「移動商機」，不僅增加沿途可能經過門市備貨量，更以「貼心化」、「接地氣」2大策略，提供「ibon行動電源租借」、「豐富肖像周邊商品」、「快速寄件需求」、「供應休憩座位」等四大貼心服務；另為感恩回饋鄉親鄰里居民，如白沙屯媽祖進香期間有停駕於7-ELEVEN，該門市隨即會推出限時三天優惠活動，包含指定烘焙、CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、思樂冰同品項買2送1，感謝媽祖停駕（活動內容以該門市現場為準） 。

據外部市場調查，媽祖遶境每年商機超過50億元，繼台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香、5月1日起由苗栗白沙屯拱天宮媽祖出發進香，今年報名人數暴增近30萬人，進香服甚至被搶購一空。7-ELEVEN積極回應信眾需求，因應白沙屯媽祖可能經過沿線門市超前部署，增加即食即飲、CITY系列等商品備貨，更以專區陳列白沙屯肖像周邊、悠遊卡、進香旗icash 2.0等紀念商品。

為即時提供行腳民眾隨時購物需求，白沙屯門市更於戶外區與往白沙屯火車站方向陳列外賣區；另有鑑於白沙屯媽祖回鑾路程可能會經過位於台一線上的通苑門市，對此門市不僅加強相關商品備貨，包含冷藏飲料、冰品、鮮食等，更提供統一脆麵、FIN 運動飲料、濕紙巾、海苔等補給品。同時台61線大安休息站針對白沙屯媽祖去年曾停駕，今年特別感恩提供「兩餅一茶」櫃位的紅豆餅、草仔粿、飲料給香燈腳補充體力。

因應信徒移動的大量寄物與隨時充電等需求，沿途7-ELEVEN門市亦加強交貨便紙箱備貨與ibon行動電源租借服務。5月1日至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。目前ibon行動電源租借服務已於近7,000家門市導入，提供甲地租、乙地還，每顆行動電源皆支援QI無線充電並內建Micro USB、Lightning、Type-C充電線功能，即使手機沒電也能使用現金租借，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第一小時半價，等於只要6元（原價每小時12元）。

看準信眾對媽祖信仰的熱情與收藏需求，7-ELEVEN連續兩年推出「潮拜媽祖」系列商品，即日起至5月11日可於門市預購超過30款媽祖周邊商品，涵蓋零食點心、隨身配件、限量紀念幣等。觀察今年白沙屯媽祖進香活動5月1日登場，自大甲媽祖4月4日起駕遶境，延燒媽祖商機熱潮將近兩個月時間，且以遶境、進香沿線門市反應最為熱烈，展現信眾在地參與熱度，更實質轉化為強勁買氣。

7-ELEVEN全店精品亦同步開賣11款「白沙屯媽祖進香聯名周邊」，不論是進香必備的大容量包袋、隨時可休憩的折疊椅、防曬必備的漁夫帽、20吋行李箱等，會員到門市報手機直接買，消費不限金額即可加價159元至2,280元不等金額購買；5月1日起全台門市限量發售「白沙屯隨取卡」，1,200元保證買到1,288元，一次買2張再贈OPENPOINT 88點，合計最高回饋達11%。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN推出ibon行動電源租借服務，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第一小時半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出ibon行動電源租借服務，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第一小時半價。圖／7-ELEVEN提供
迎接白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動，7-ELEVEN限定門市提供補給品。圖／7-ELEVEN提供
迎接白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動，7-ELEVEN限定門市提供補給品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手白沙屯拱天宮推出「潮拜媽祖」系列限定紀念商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手白沙屯拱天宮推出「潮拜媽祖」系列限定紀念商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出多款白沙屯媽祖小神衣吊飾，方便隨身配戴。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出多款白沙屯媽祖小神衣吊飾，方便隨身配戴。圖／7-ELEVEN提供
「白沙屯勇字針織手挽袋」與「超大護身符側背包」讓信眾能隨身配戴，行腳打卡也充滿趣味。圖／7-ELEVEN提供
「白沙屯勇字針織手挽袋」與「超大護身符側背包」讓信眾能隨身配戴，行腳打卡也充滿趣味。圖／7-ELEVEN提供
iOPEN Mall即日起至5月11日推出全民瘋媽祖活動。圖／7-ELEVEN提供
iOPEN Mall即日起至5月11日推出全民瘋媽祖活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品開賣「白沙屯媽祖進香聯名周邊」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品開賣「白沙屯媽祖進香聯名周邊」。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 進香 遶境

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