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新天地80周年 推家庭桌菜搶攻母親節聚餐500億商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新天地80周年，推家庭桌菜搶攻母親節聚餐500億市場商機。記者宋健生/攝影
新天地80周年，推家庭桌菜搶攻母親節聚餐500億市場商機。記者宋健生/攝影

搶攻母親節500億元聚餐商機，新天地餐飲集團（8940）今年整合了三大據點品牌：台中《新天地》、彰化《唯愛庭園》、台南與台北《雅悅會館》，推出三款母親節桌菜，對應不同家庭結構與用餐需求，從小家庭到兩戶親家、三代同堂，都能一席圍聚。

創業80年的新天地餐飲集團，見證了無數家庭的團圓記憶，也在產業變動的浪潮中，持續穩健前行。近年多家婚宴會館因市場結構轉變陸續退場，新天地不僅未受波動影響，更以80年累積的品牌實力與宴會經歷，逆勢推出三款母親節桌菜，搶攻高達500億元的節慶家庭聚餐市場。

新天地指出，走過80年，集團穩健推進兩大關鍵轉型方向。首先，積極實踐「婚宴空間平日化」，將傳統婚禮場地轉化為全年可用的家庭聚餐場域。從三代同堂餐廳、親家圍桌需求，到中高齡族群聚會，新天地以場地彈性、菜色精緻與宴會級服務滿足多元客層。

其次，透過多品牌佈局建立強大消費觸角。旗下橫跨日式懷石火鍋《匠極緻鍋物》、法式鐵板燒《樂葵》、吃到飽Buffet《樂食百匯》與港點品牌《瀚熙軒》，構築家庭聚餐、情侶聚會、異國風味等多元消費場景。

今年新天地餐飲集團整合集團三大據點品牌，推出三款母親節桌菜，對應不同家庭結構與用餐需求，從小家庭到兩戶親家、三代同堂皆能一席圍聚。

「小家溫馨豪華宴(4–6人)」，主打山藥黃金蟲草雞湯、冬陰功蝦夷貝石斑魚鍋與帝王蟹米糕，滋補開胃、寓意圓滿。

「二戶親家歡聚宴」為今年主推，設計給10人用餐的親家型家庭，匯聚蟹黃干貝百花蝦球、日式昆布帝王蟹火鍋與黃金虎掌燴鮑魚，強調豐盛與共享。

「三代同堂尊爵宴」則以福壽元寶玉福袋、蒜蓉雙龍蝦寬粉、炙燒干貝焗時蔬為亮點，象徵世代同堂、團圓尊榮。

三款桌菜同步於集團全台宴會據點供應，無論是《新天地》台中三店、《唯愛庭園》的花園宴會廳，或北台灣具現代典雅風格的《雅悅會館》，皆可享用完整菜單。即日起至4月30日前完成預訂，加贈粉紅氣泡酒與哈根達斯冰淇淋，為節慶饗宴再添心意。

台中新天地旱溪東區店以「西洋博物館」獨樹一格，是二代經營者多年收藏的歐風古董所構築。從水晶吊燈、鏡飾牆面到手工雕花木櫃，每一件陳列品皆訴說著空間的文化底蘊，也讓母親節的聚餐，多了一份藝術與儀式感的氛圍層次。

新天地表示，母親節是家的節日。希望這三款桌菜，不僅帶來美味，更成為家人情感交流的橋梁。「走過80周年，新天地持續以待客之心，守住那份家的溫度與記憶。」

「二戶親家歡聚宴」匯聚黃金虎掌燴鮑魚、蟹黃干貝百花蝦球等，強調豐盛與共享。記者宋健生/攝影
「二戶親家歡聚宴」匯聚黃金虎掌燴鮑魚、蟹黃干貝百花蝦球等，強調豐盛與共享。記者宋健生/攝影
「三代同堂尊爵宴」以福壽元寶玉福袋、蒜蓉雙龍蝦寬粉等為亮點，象徵團圓尊榮。記者宋健生/攝影
「三代同堂尊爵宴」以福壽元寶玉福袋、蒜蓉雙龍蝦寬粉等為亮點，象徵團圓尊榮。記者宋健生/攝影

母親節 餐飲

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