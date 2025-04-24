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男人要戴小紅帽？Hamiton卡其陸戰系列 大玩城市游擊
童話中的「小紅帽」代表了一種天真無邪的狀態，但在軍事風格領域中，「卡其綠」和「小紅帽」則一拍即合、成為一種剽悍風格的表徵。漢米爾頓（Hamilton）近日發表了兩只新品：卡其陸戰系列自動上鍊腕表的38與42毫米表款，展現「小紅帽」的另類演繹。
之所以命名為「小紅帽」，起因是卡其陸戰（Khaki Field）系列自動上鍊腕表的中置大秒針的末端有一「紅點」，因此被愛好者趣稱為小紅帽；系列表款除了曾在二次世界大戰中扮演重要角色，同時近代也曾在2012年漫威電影《復仇者聯盟》中由「美國隊長」一角所配戴。
2025年的現代是相對承平的時代，軍事風格則代表了一種對抗威權、甚至是野外生活的想望。新款38與42毫米的表款皆使用了新一代的H10自動上鍊機芯，並具備Nivachron™鈦合金抗磁游絲與80小時動力儲存、100米防水。
精鋼表殼的面盤共有藍、綠、黑三種顏色，並搭配金屬鍊帶或皮表帶；面盤中除了有時間、日期顯示，內圈並具備24小時制表圈，同時為了追求精確，除了分鐘刻度外、每5分鐘皆有分鐘數字時標，讓配戴者可以更精確地讀取時間，表款訂價分別為22,500元或25,500元不等。38毫米更可成為女表配戴，展開下一場城市與林野間的生存遊戲。
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