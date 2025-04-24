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SOGO母親節4月26日登場飆高回饋 買精品集中首6日下手

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
遠東SOGO母親節檔期4月26日起至5月11日展開，復興館首六日（4/26-5/1）頂級精品最高回饋達8.3%。圖／SOGO提供
遠東SOGO母親節檔期4月26日起至5月11日展開，復興館首六日（4/26-5/1）頂級精品最高回饋達8.3%。圖／SOGO提供

近來國際局勢變動讓消費市場充滿挑戰，迎接上半年最重要的母親節大檔，遠東SOGO做好準備、做出高回饋應戰，4月26日起至5月11日挑戰百貨母親節檔最高回饋，App會員直接送1,600元獨享券，刷中信SOGO聯名卡回饋最高，主打全館超過20%回饋。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，美國關稅政策議題發展至今，大眾心理不安感也逐漸緩和，有信心達成今年母親節40億目標，另外，金價持續走高，也出現民眾購買黃金避險的趨勢。遠東SOGO總經理吳素吟強調，母親節商品在年初就準備好，不受關稅影響，SOGO在促銷大檔的主旨就是要讓大家「買到賺到」。SOGO忠孝館指出，今年黃金端出最高18%回饋，已出現500萬元黃金預購大單。

SOGO台北店今年母親節檔期間，男女服飾、休閒運動、女鞋、鍋具、寢具、瓷器消費滿5,000元送400元電子抵用券；化妝品、香氛、男士保養滿5,000元送400元電子抵用券；大家電滿1萬元送500元電子抵用券，指定精品、珠寶滿2萬元送2千元電子抵用券。指定業種刷中信SOGO聯名卡最高回饋達14%，若合併業種加碼優惠，最高超過20%，創歷年母親節回饋新高。

復興館Hearts On Fire全新系列INSIDE OUT黃K金鑽石項鍊，82,000元。圖／SOGO提供
復興館Hearts On Fire全新系列INSIDE OUT黃K金鑽石項鍊，82,000元。圖／SOGO提供
復興館TORY BURCH ROMY小號托特包，18,900元。圖／SOGO提供
復興館TORY BURCH ROMY小號托特包，18,900元。圖／SOGO提供
忠孝館ROBINMAY 0817皺摺軟包，3,680元。圖／SOGO提供
忠孝館ROBINMAY 0817皺摺軟包，3,680元。圖／SOGO提供

集結各大國際精品的SOGO復興館也要挑戰精品回饋最高，SOGO營業副總、復興館店長許淑賢強調，復興館國際精品回饋集中力道在首六日（4/26-5/1），頂級精品滿3萬元送1千元電子抵用券，再加碼高單回饋滿20萬加送4千元，另外，只要使用SOGO聯名卡就可拿到最高回饋，精品最高回饋15%、頂級精品最高回饋8.3%、珠寶最高回饋9.6%。

母親節檔期也是趁機升級居家用品的好時機，忠孝館家電區推出購買DM指定TOP 10家電3C，再加贈「1,000元SOGO商品券」，活動期間還有限日限量3C優惠，指定商品最高再現折2,000元，大小家電或寢具再祭出頂級消費禮。復興館家電區也推出首日消費累計滿15萬就送黃金。天母店首五日大家電最高享回饋14.1%，並推出可免費到府場勘，避免買回家卻放不下的貼心服務。

天母SOGO化妝品區持續強化，奢華香氛品牌包括DIOR香氛世家、CHANEL精品香水、Chloé香氛都嶄新升級，化妝品搭配滿千送百及聯名卡可享14.9%回饋，BEAUTY CLUB會員消費滿3,000元即可兌換好禮。

SOGO獨家忠孝館SHISEIDO國際櫃淡斑呵護速加倍組價值3,100元，優惠價1,395元，限量200組。圖／SOGO提供
SOGO獨家忠孝館SHISEIDO國際櫃淡斑呵護速加倍組價值3,100元，優惠價1,395元，限量200組。圖／SOGO提供
天母店DANSKIN美背運動内衣原價2,890元、特價買一送一，親膚緊身褲原價2,990元，特價買一送一。圖／SOGO提供
天母店DANSKIN美背運動内衣原價2,890元、特價買一送一，親膚緊身褲原價2,990元，特價買一送一。圖／SOGO提供

SOGO 化妝品 母親節

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